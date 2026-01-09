我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾瑶（左）、孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》裡有可愛的閨密情誼劇情。（圖／彼此影業提供）

▲孫可芳（左）飾演的克拉拉與詹懷雲（右）飾演的何百芮弟弟何萬生因為一起工作而暗生情愫。（圖／彼此影業提供）

00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、 Netflix進行OTT首播。





2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》自1月4日上線後話題狂燒，由郭書瑤領軍，攜手姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、詹懷雲回歸搞笑。本週新集數更把尺度推到新高，郭書瑤在公益主持橋段對戲「人工乳房」狂丟笑彈，一句「請老公幫忙」現場被罵沒家教，直接掀起熱議。最新劇情中，人氣網紅何百芮被指定擔任乳癌預防公益活動主持人，毫無主持經驗的她向郎祖筠飾演的媽媽求救，穿上家傳古典旗袍硬著頭皮上台。沒想到，一開口就走歪路線，不只與「人工乳房」對戲示範防癌訣竅，還順手拋出「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」等台詞，笑點全開。偏偏媽媽逛街路過當場撞見，立刻開罵「沒家教」，現場氣氛瞬間翻車又翻笑。除了公益主持，何百芮還接下多個情趣商品業配，讓向來勇於自嘲的她對經紀人吐槽：「我胯下很閒嗎？」為了呈現戲劇效果，她不只換上公主裝微露事業線，還得在草地上來回翻滾，滾到頭暈找不到方向。郭書瑤笑說，現實生活中其實沒收過相關產品，反倒是拍戲道具與殺青酒抽獎「一次到位」，成了難忘又害羞的初體驗。另一條線同樣吸睛，姚淳耀飾演的甜點店店長羅人傑憑體貼個性成為人氣王，讓何百芮忍不住吃醋。劇組釋出的「打扮後的羅人傑＝孫協志」花絮短片在網路瘋傳，本尊也幽默轉發回應。另一方面，孫可芳飾演的克拉拉與詹懷雲飾演的何萬生在工作中逐漸升溫，暖心互動為喜劇添上甜味。《何百芮的地獄戀曲》已於2026年1月4日正式上架，每週日21: