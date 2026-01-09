我是廣告 請繼續往下閱讀

▲任賢齊（右）作為彰化田中的大明星，他不僅帶領夥伴們見證難得一見的遶境盛事，更直接捲起袖子加入戰區，毫無大明星架子。（圖／好看娛樂提供）

實境節目《嗨！營業中》本週由核心夥伴姚元浩、吳映潔（鬼鬼）與莎莎，前進彰化田中挑戰兩千份「平安餐」，邀請小幫手九孔、惟毅跟文威登​​​​​​加入，九孔在備料過程頻頻挑戰主廚的權威，遭到鬼鬼連珠砲式的嚴厲糾正，讓他一度崩潰哀嚎說：「阿母！我被罵成這樣。」笑翻眾人。另外，「亞洲天王」任賢齊也驚喜現身支持，直接捲起袖子加入，低頭切洋蔥的模樣讓夥伴們看哭。適逢大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香的三宮齊聚，活動面臨了嚴重的缺工壓力，最新一集中《營業中》團隊將準備兩千份平安餐，擔任小幫手的九孔在備料過程中展現出強烈的個人想法，例如私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀。在削胡蘿蔔時還因皮屑四處飄散，遭到鬼鬼嚴厲糾正，讓他壓力爆表。除此之外，「亞洲天王」任賢齊也驚喜現身支持，作為彰化田中的大明星，他不僅帶領夥伴們見證難得一見的遶境盛事，更直接捲起袖子加入戰區，毫無大明星架子，夥伴們看著天王低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」在震撼的宗教盛典中，大批信徒湧入街頭，莎莎也趁機參與了「鑽轎腳」儀式，她眼眶含淚地表示，鑽過轎底後心中充滿了說不出的平安與被庇佑的感覺。究竟在混亂、爭執與感動交織的過程中，夥伴們是否能順利在限時內完成兩千份平安餐的艱難挑戰？敬請鎖定本週《嗨！營業中》全新一季。