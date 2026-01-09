台北文華東方酒店公布春節過年餐宴活動，搶攻9天連假的餐飲商機，其中廣受歡迎的自助餐廳「文華Café」，堪稱是全台最難訂位飯店吃到飽餐廳，在新年推出限定午間全自助饗宴，初一至初六每位3380元+10%起，並加贈每位成人「蠔皇原汁燉澳鮑」及「燕窩百合蓮子甜湯」1份，2月16日除夕則是每位3680元+10%，除夕當日亦加碼為賓客特別準備「雅閣佛跳牆」，消息一出，席位被搶購一空，建議可直接登記候位。
台北文華東方酒店表示，純潔檔期將於2月17日大年初一，早上9點30分至11點，於大廳前舉辦開年慶祝活動，精彩內容包括氣勢磅礡的「神鼓擎天」鼓陣表演與「祥獅獻瑞」舞獅賀年等節目，現場亦設有各式有趣好玩的民俗活動，如寫春聯、捏麵人、畫糖人以及造型棉花糖等趣味活動。
酒店內各家餐廳包含米其林一星「雅閣」中餐廳、榮獲米其林推薦以及義大利權威級紅蝦評鑑指南Gambero Rosso一叉榮譽的「Bencotto」義大利餐廳等，皆推出春節限定饗宴。深受台北城中饕客喜愛的「文華Café」將於2月16日至22日，除夕至初六期間，推出春節限定全自助式午間饗宴。
「文華Café」享帝王蟹、龍蝦等海陸饗宴 除夕加碼送佛跳牆
「文華Café」在春節檔期內除可無限暢快朵頤海鮮吧，包含帝王蟹、龍蝦都可吃到飽，還有現切爐烤肋眼牛排、豐美可口的寰宇料理、繽紛豐盛的沙拉吧以及新春主題甜點吧，更驚喜加贈每位成人「蠔皇原汁燉澳鮑」及「燕窩百合蓮子甜湯」乙份，於除夕當日亦加碼為賓客特別準備「雅閣佛跳牆」乙份，以豐潤暖香歡慶年節團聚時光，盡情暢享海陸食尚饗宴，絕對令人大呼過癮！2月16日除夕當天，每位3,680元+10%、2月17日至22日初一至初六，每位3380元+10%，餐飲預訂熱烈，《NOWNEWS今日新聞》實際上台北文華東方酒店官網查詢文華cafe訂位狀況，目前2月16日～22日為滿座，還想吃的饕客可直接登記候位。
JR東日本大飯店台北旗下吃到飽餐廳1月香箱蟹、2月推出松葉蟹腳
JR東日本大飯店台北也表示，旗下吃到飽餐廳「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」午餐及晚餐時段，也因應春節來臨，即日起至3月4日推出「中華料理主題自助餐」，精彩菜色包含一字排開的燒臘與熱食。外皮金黃酥脆「廣式烤鴨」，油脂分布勻稱、皮脆肉嫩；經長時間處理的「秘製脆皮五花肉」，外層酥化、內裡柔潤。熱炒區更有「左宗棠雞」、「爐烤香料牛排」、「普羅旺斯香草烤羊排」、「法式燉牛舌」等。
現做料理區則有「美國牛小排佐黑胡椒醬」、「現沖牛肉湯」、「鮑魚麻油雞湯」；海味料理則走清爽與層次並進的路線，包含「清蒸海上鮮」、「五味中卷」、「烏魚子櫻花蝦炒飯」等。
價格方面，平日午、晚餐及週五午餐每位1480元+10%，假日及週五晚餐每位 1680元+10%。為回應饕客期待，餐廳並於1月假日加碼供應香箱蟹，2 月春節期間及假日再加碼推出松葉蟹腳。飯店表示，即日起至3月底，週一至週五午餐時段推出 60 歲以上「壯世代」7 折優惠，午、晚餐時段還有 四人（含）同行，當月壽星免費的回饋方案，期望帶動家庭與親友聚餐需求。
資訊來源：台北文華東方酒店、JR東日本大飯店台北
