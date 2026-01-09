我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求熱絡，相關產品拉貨動能持續強勁，財政部今（9）日公布去（114）年12月出口624.8億美元，再次令人驚艷，不僅連3個月站上600億美元，更創歷史單月次高，年增43.4%，也連續26個月正成長，追平史上第2長上升紀錄。值得注意的是，累計去年全年出口首度突破了6千億美元大關，達到6407.5億美元，年增34.9%，創近15年最大增速，進口4836.1億美元，年增22.6%，出、進口雙創歷年最高，出超1571.4億美元也刷新紀錄，美國更取代陸港成為台灣最大出超來源。財政部統計長蔡美娜指出，去年12月出口主要貨品以資通與視聽產品、電子零組件為兩大引擎，各年增1.3倍、24.1%，合計增加65.5%，其餘貨類平均減少0.2%，其中塑橡膠及其製品出口下滑13.1%，主因市況不振及海外同業新產能持續開出，機械則受生產半導體設備等產品需求推升，年增11%。而去年資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創新高，併計成長53%，合占總出口比重達7成4。就主要市場來看，12月對美國出口年增1.3倍，已連續3個月增逾1倍，對歐洲出口值創單月最佳，增54.5%，對日本、東協、中國大陸與香港分別增26.2%、20.3%、11.3%。而去年對5大市場出口同步上揚，對美國、東協各年增78%、35.6%，規模值齊創歷年新高，對陸港增13.2%；影響所及，對美出口比重提升至30.9%，高於對陸港占比26.6%，也是26年來首見。此外，去年總出超1571億美元，美國取代陸港成為我國最大出超來源，達1501億美元，對東協出超564億美元，而且隨台韓競合關係轉變，去年我國對韓出超擴張至370億美元，而對美、對東協及對南韓入超都創下歷年最高值。主要出口貨類及市場當中，以資通視廳產品、電子零組件，以及對美國、對東協出口值全年都攀到新頂峰，可說是並列4強，當中資通與視廳產品、對美國出口年增率分別89.5%、78%都創下空前紀錄，對東協出口去年首度跨越1000億美元大關，年增35.6%，近15年來最優表現，對陸港出口終止連3年跌勢，轉為上升13.2%，回穩態勢有漸明朗。不過，在基本金屬及其製品、化學品、運輸工具及礦產品這4個貨類則已連續3年負成長，塑橡膠及其製造到去年為止更連續4年下挫，出口值創六年低點表現最慘淡。蔡美娜也提到，就亞洲4小龍出口表現來看，2003年以來南韓、香港穩居前2，第3是新加坡，台灣排第4，今年情勢反轉，台灣全年出口首次突破6000億美元，比新加坡前11月還多，因新加坡單月出口約在500多億美元，台灣確定去年出口會超過新加坡。回顧台灣過去出口表現，從1000億美元增至2000億美元相隔11年，突破3000億美元則花5年，進一步到4000億美元又隔了10年，去年則一次跨越2個關卡，直接突破6000億美元，並只隔了4年，這不論在我國或亞洲小龍發展史都是獨一無二，及南韓都循序漸進跨到6000億美元，香港花11年、韓國花10年，新加坡則還沒突破6000億美元。展望今年，蔡美娜表示，美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險潛存，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩，惟大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈之競爭優勢，皆有助支撐出口成長動能。