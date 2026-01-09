我是廣告 請繼續往下閱讀

傳出國民黨副主席蕭旭岑擬率團出訪中國，重啟「國共論壇」，此舉被外界質疑是替「鄭習會」鋪路。國民黨主席鄭麗文今（9）日僅表示，明天會有公開說法。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，要不要跟鄭麗文見面是習近平的決定，站在習的角度，就是「你們乖乖，都聽我的話，軍購案不要讓他過，那我就跟你碰面」，國民黨不要當台灣人民是笨蛋。傳國民黨主席鄭麗文上任後，擬於27日至29日，在北京舉辦已停辦九年的國共論壇，國民黨預計由副主席蕭旭岑率隊出席；對此，洪健益今日在政論節目《前進新台灣》中認為，國共論壇只是前哨而已，真正的大戲是鄭習會，也是全國民眾關心的，但鄭習會有一個問題，「到底習近平為什麼要見鄭麗文？」洪健益指出，要不要見是習近平做決定，站在習的角度，會認為「中配六改四、遺產兩百萬上線刪除」、「拜中共英雄吳石」都是很不錯的見面伴手禮，好像國民黨都乖乖的幫中國開通道，應該見面獎勵一下。洪健益續指，再加上今天最大最大的伴手禮，就是中共最怕的M142「海馬士」，由國民黨幫忙擋下，1.25兆的預算到現在連付委討論都沒有。洪健益直言，如果鄭習會意在兩岸交流，叫蔣萬安去講就好了，特請國民黨副主席蕭旭岑出隊，能講出什麼所以然？不就是繼續簽MOU（諒解備忘錄），答應中共把軍購案擋下來？「拜託國民黨不要當台灣人民是笨蛋啦，那現在的情況就很清楚了，我告訴大家，唯一能推動習近平想要見鄭麗文的前提，就是『你們乖乖，都聽我的話，軍購案不要讓他過，那我就跟你碰面』」。