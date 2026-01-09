我是廣告 請繼續往下閱讀

▲建商省聯合會指出，全台廢土方處理量能不足。（示意圖／AI生成）

▲建商集體提出訴求，要求廢土新制延後 4 年，到 2030 年元旦在實施。（圖／記者徐銘穗攝）

政府 2026 年元旦實施廢土全流向管理新制，導致土方清運大塞車，土方處理費一夜暴漲，全台工地陷入停工潮，被建商形容是「土方之亂」。為此台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會今（9）召集全台各縣市建築開發商業同業公會開記者會說明困境。省聯合會理事長吳國寶激動說：「沒有合法最終場，又綁『18 個月』，等於每天喝的水，水龍頭把我關掉，叫我去死就好了！」台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會指出，目前全台合法土資場、掩埋場、廢棄物最終去化場所均嚴重不足，依內政部座談會資料顯示，目前國內營運中具有填埋功能土資場共計 18 處（本島 14 處、離島 4 處），總剩餘土石方填埋量約 850.1 萬方。該會說明，內政部又另統計現行土方量平均計有 4317 萬方，其中需要填埋包含計有土方交換量、廢磚混凝土塊與連續壁產出皂土（超泥漿），以 5 年均值計算，其總比例約計 25%、1000 萬方。認為主管機關盤點的量能帳面上都已經明顯不足。台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會吳國寶是寶君等 4 家建設公司董事長。吳國寶今（9）下午在記者會上說明開發商目前面臨的困境指出，最終合法處理場因為申請難度太高，要進行環評、環差與水保，全台根本沒有幾家，建商過去都只能把廢土運到土石方資源堆置場。吳國寶續說，今年元旦政府實施廢土全流向管理新制，要求載運廢土的砂石車全面裝 GPS，建商願意配合，但連現行有自治法、已有 GPS 的桃園和台中，都發生 GPS 與中央無法對接、大當機情形，甚至若司機因塞車或身體不適轉道，電子聯單就會被列管，導致開挖後無法拿到完工證明。對於土方之亂，國土署日前曾回應表示，目前北北桃地區主要的土方去處相當明確，包括台北港的填海造陸計畫（年收容量約 420 萬方）以及桃園航空城（年收容量約 20 至 70 萬方），應足以支應部分需求。但吳國寶認為，國土署沒給出明確的時程表，現在建商土方全塞車，又卡了央行規定業者購地後要在 18 個月內開工，逾期會面臨銀行抽銀根、收回貸款或是加重利息的處理。「真的很痛苦！」吳國寶強調，全台最終合法場量能不足，又要 18 個月內申請執照沒動工，所有土建融都要被收回，「等於每天喝的水，水龍頭把我關掉，叫我去死就好了」。台中市不動產建築開發商業同業公會第 17 屆理事長謝麟兒表示，台中有自治條例已早中央實施 GPS 管制，但中央政策上路到目前為止，台中已有 189 個工地停工，如果以每案平均借 1000 億元，一年利息要 30 億，每個 2.5 億元，換算每天好幾千萬就消失。因此，建商集體提出幾點訴求，包含一再無法提供合法最終處理場的條件下，廢土新制應延後 4 年，到 2030 年元旦在實施；二是電子聯單與紙本並行；三則是若廢土新制沒有延後空間，希望能鬆綁央行 18 個月限制。另外，國土署提出的解決方案也應有明確時間本。