▲大S、小S曾在30年前登台獻唱〈姐妹情深〉。（圖／TTV 台視官方頻道YouTube）

藝人大S（徐熙媛）在去年2月病逝後，至今已過去1年，她的親友仍無法走出失去她的傷痛。而在去年10月的金鐘獎中，小S（徐熙娣）久違露面，在台上獻唱姊妹倆在1995年推出的歌曲〈姐妹情深〉，來緬懷姊姊，讓現場及電視機前的觀眾都忍不住鼻酸。回顧這首由當時年僅19歲的大S親自作詞的歌曲，歌詞就如歌名一樣，寫出了大S、小S年輕時期一起勇闖演藝圈，攜手度過所有苦難的經歷。而這首30多年前的神曲，也成了小S未來的依靠之一、也是最痛的思念。〈姐妹情深〉被收錄在ASOS出道的第一張專輯《佔領年輕》裡，是1995年推出的歌曲。當時小S才17歲，大S也不過19歲，就親自創作歌詞，深情唱出兩人從校園步入殘酷娛樂圈，即便遭遇流言蜚語與工作高壓，只要回頭看到對方，就有勇氣繼續前行的革命情感。〈姐妹情深〉歌詞內容更是讓眾人感動，「徐熙媛、徐熙娣，最親愛的姐妹，不怕苦、不怕難，緊握了雙手。未來要走的路，也許會有些辛苦，我們絕不能回頭，往前走」。完美展現了姊妹倆在小小年紀就一起勇闖演藝圈，攜手面對風風雨雨，就算遇到苦難，也絕不放手的姊妹情。事實上，大S跟小S在30年前曾上過台視節目《玫瑰之夜》一起演唱這首歌，只見大小S姊妹倆身穿一黑一白的洋裝，手牽著手登台，當時小S還戴著牙套，看起來相當青澀，大S則戴著墨鏡，台風穩健地牽著妹妹往前走，不時互看對方，一起深情演唱這首專屬於姊妹倆的歌曲。〈姐妹情深〉不僅是ASOS青春時期的印記，更定義了她們「吵不散、打不走」的互動模式。歌詞中提到即便有時會吵鬧，但在彼此心中永遠最重要的承諾，隨著兩人後來經歷人生高低潮、婚姻風波，這份「姊妹情深」早已從初期的少女溫情，昇華為演藝圈內無人能敵的生存堡壘，成為粉絲心中友誼與親情的最高指標。小S去年也在金鐘獎流淚表示，這首歌就像是姊姊大S對她說的話。而想必這也會成為小S在未來的道路中，繼續前進的動力之一。