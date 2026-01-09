韓國實力派男團VERIVERY憑藉精準的「刀群舞」與親民魅力，自出道以來在台灣累積超高人氣，多次訪台演出皆造成轟動，被譽為新一代臉蛋天才的岡旻（KANGMIN）在南韓舉辦見面會，開賣旋即秒殺完售，今（9）日驚喜宣布，2月27日將於台北三創CLAPPER STUDIO，首度在台舉辦個人見面會《2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 : 在璀璨的光芒之中’ IN TAIPEI》，並一連舉辦2場，票價分為A區座席4580、B區站席3580、愛心席2290，1月21日（三）12：00在FunOne Tickets開賣，詳情可至主辦單位WANIN Visual 網銀國際影視粉絲專頁查詢。
岡旻台北見面會票價出爐 2月27日連開2場
VERIVERY岡旻台北見面會《2026 KANGMIN FANMEETING ‘璨綠時光 : 在璀璨的光芒之中’ IN TAIPEI》將於2月27日下午2點、晚上7點在CLAPPER STUDIO登場，票價分為A區座席4580、B區站席3580、愛心席2290，1月21日（三）12：00在FunOne Tickets開賣；粉絲福利也很豐富，全場觀眾皆有Hi-Touch、全場小卡套組與海報，2個場次更分別有機會抽中1對1合照、1對10合照、簽名拍立得、簽名小卡、簽名海報等多項限量粉絲福利，要讓岡旻和VERRER（粉絲名）近距離共度難忘時光。
岡旻作為VERIVERY年紀最小的成員，不但唱跳實力上有著優秀表現，過去長期擔任《Show Champion》主持人時，亦展現出穩重的主持功力，獲得極好評價，近期參加選秀節目《BOYS II PLANET》期間更是大放異彩，在等級評定時就橫掃全場，從青澀少年轉變為獨當一面的歌手，岡旻表示：「這次想帶給大家不同的驚喜，我也有很多想和粉絲們說的話，我們一定要見面喔！」預告將呈現以他為中心的演出與互動環節，也準備了最真摯感性的故事，帶來滿滿的反差萌。
提到台灣，岡旻與VERIVERY成員們總是有說不完的美食經，全體都吃過經典雞排加珍奶組合、鼎泰豐招牌小籠包，已經是專業老饕，過去岡旻還曾說過想挑戰看看大魔王臭豆腐，但其中最念念不忘的還是台灣火鍋，怎麼吃都不會膩。這次獨自來台，岡旻想要品嘗在地夜市美食，體驗一個人逛夜市的愜意風情，歡迎粉絲們多多推薦夜市必吃美食和火鍋店私藏名單。
📌VERIVERY岡旻台北見面會完整資訊：
活動時間：2026年2月27日（五）下午場14：00／晚上場19：00
演出地點：CLAPPER STUDIO（三創生活園區5F）
售票系統：FunOne Tickets
售票時間：1月21日（三）12：00
活動票價：A區座席4580、B區站席3580、愛心席2290
主辦單位：WANIN Visual 網銀國際影視
