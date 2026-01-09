我是廣告 請繼續往下閱讀

號稱全國規模最大的家用廚餘機補助計畫，短短一週補助名額已全數額滿。台中市政府表示，今（9）日傍晚申請人數已達到1萬人，正式停止受理，「一週秒殺」展現市民對廚餘減量與環保生活的高度支持，目前合格率約46%，待補正案件約53%，退件約1%。常見需補正原因以「應備文件缺漏」為主，承辦人員會主動與申請者聯繫說明。台中市長盧秀燕宣布推動全台最大規模「家用廚餘機補助計畫」，1月2日早上10時開放申請，短短一週補助名額已全數額滿。經發局長張峯源表示，已同步啟動三大「從實審查」機制，一方面增派人力加速審查作業，另方面同步加嚴查核，防堵卡位、退貨詐領等投機行為，確保補助資源公平、有效運用，維護整體制度公信力。經發局說明，三大重點把關一是「查機號」，逐案比對廚餘機製造號碼，若保固卡未標示完整，將要求申請人補附清楚可辨識的機身照片佐證；二是「查發票」，所有案件在撥款前，均透過財政部稅務系統核對發票狀態，確認無作廢或退貨紀錄，防止以「先購買、申請補助、再退貨」方式不當請領；三是「嚴處不實」，凡經查獲不實申報或詐領行為，將撤銷補助資格、追回款項，必要時移送相關單位依法究辦，呼籲民眾切勿心存僥倖、因小失大。首批初審結果合格率僅46%、待補正案件約53%，退件約1%。需補正原因以「應備文件缺漏」為主，包括保固證明書未用印、未檢附可辨識機型的產品照片，或發票明細資料不完整；其次為「申請資料填寫錯誤」，如申請人姓名與匯款帳戶不符、聯絡資訊填寫不全；另有少數案件因製造號碼填寫錯誤，致無法核對機型是否符合補助資格。經發局提醒，凡申請案件經審查需補正，承辦人員皆會主動聯繫說明，請民眾配合補齊資料，以免影響後續撥款時程。得知補助名額已全數額滿，網友哀嚎「我早就訂貨了，可是還沒送來」、「5千元飛走了」，希望市府公布最後退件數量，以及補登記方式。市府表示，是否缺額遞補、未來是否加碼等細節，日後將另行說明。