莫莉遭爆害前助理身亡！15分鐘影片還原詐騙始末

▲▼莫莉（右）今晚間曬出15分鐘影片，還原前助理身亡始末。（圖／翻攝自莫莉IG@ molly_chiang）

▲莫莉曬出與前助理對話紀錄截圖。（圖／翻攝自莫莉IG@ molly_chiang）

時尚網紅莫莉近日爆出間接使前助理墜樓身亡爭議，今（9）日晚間發布15分鐘影片還原始末，透露該名前助理疑似遭到詐騙，擅自挪用公司款項，且主動離職後，又改口指控自己遭資遣，莫莉忍無可忍，「因未經媒體查證報導之內容，誤導後而引發的惡意留言、訊息，在此聲明正式導正之後，如再發生我們將全部訴諸法律交由律師依法回應」，同時她也因過去等不敬舉動向社會大眾道歉，「批評謾罵我都願意承受。」莫莉於稍早的影片中指出，前助理疑似身亡消息曝光後，第一時間主動聯繫前助理母親表達關心，怎料對方表示並未接獲警方或醫院任何與墜樓輕生相關的正式通知，因此莫莉方面不清楚新聞中所提及的相關情況。至於自己被詐騙事件，莫莉表示，前助理於去年2月27日入職，肯定其工作能力，一直都很信任對方，逐步將重要工作與公司相關事務委托，未料去年8月期間，莫莉查帳時發現公司帳戶出現兩筆不明匯款，金額分別為新台幣38萬8494元及60萬0600元，合計98萬9094元，讓她心生存疑。原來，是該名前助理疑似遭詐騙，才動念挪移莫莉公司款項，前助理坦承犯案，在未在公司群組核對的情況下，與一名假冒海外合作司機的對象私下聯繫，並依指示將款項匯入對方提供的帳戶，莫莉得知後震驚又憤怒，可是仍陪同前助理報案，也安撫對方減輕心理壓力、繼續好好工作。直到去年11月6日，前助理提出離職，莫莉也答應簽署和解協議，內容載明不再追究詐騙款項的民事責任，相關文件也皆有錄音存證，沒想到的是，前助理事後又透過訊息聲稱自己遭資遣，還提出高額加班費申請，讓莫莉經紀人傻眼，強調一切照公司規定及律師協助處理，不接受出爾反爾。回顧整起事件，除了莫莉遭詐騙之外，她被指控要求前助理長期「24小時待命」、代墊高額費用、請款流程不透明等，這起悲劇不僅衝擊莫莉形象，更讓外界重新審視網紅經紀制度、助理勞動環境與聲明發布的社會責任。如今莫莉大動作還原始末，引發外界熱議。