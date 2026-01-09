我是廣告 請繼續往下閱讀

印太戰略智庫今（9日）舉辦研討會，日本憲政史上首位在中國出身的日本維新會參議員石平表示，日本官僚太死腦筋，受限於對一中原則「理解與尊重」，50多年來不敢與台灣建立官方交流，將致力於推動邀請立法委員正式訪問日本國會，推動台日一家親、「合作上不封頂、下不設限」的關係。印太戰略智庫今舉辦「如何與中國打交道」研討會，執行長矢板明夫、日本參議員石平、台大名譽教授明居正及民進黨立委沈伯洋出席。日本靜岡大學教授楊海英、哈德遜研究所中國中心主任余茂春等人與會。石平從自己的中國出身，談起中共政權具備「沒有人性」與「地痞流氓」的雙重DNA，中共歷史上曾表揚一位為了籌措黨費而賣掉兒子的母親，泯滅人性換取「黨性」；而毛澤東也曾直言農村革命依靠的是「地痞流氓」，文革時學生打死老師、隨意抄家，正是這種地痞文化的集體爆發，習近平時代，這種流氓本性也全面回歸。石平直言，台灣不應對「一國兩制」或「和平對話」抱有任何幻想。他以香港《中英聯合聲明》的瓦解為鑑，指出流氓政權簽署協議只是手段，隨時可以毀約。對付流氓最好的辦法就是「團結」與「實力」，台灣必須與日本、美國及印太民主陣營緊密結合，「台灣唯一的出路是壯大自己、團結盟友，並展現保護自由生活的鬥志。」石平對於1972年日本為了與中共建交而與台灣斷交一事表示歉意，直言這是「不地道、違反道義」的行為，直言日本官僚「死腦筋」，將日本對中國立場表示「理解與尊重」，當成作繭自縛的工具，50多年來不敢與台灣有官方交流。石平主張「理解」不代表「同意」，認為日本應效法美國保留《台灣關係法》的彈性，目前法國官員可訪台，但日本議員訪台卻仍面臨諸多壓力，這種限制必須被打破，他身為日本國會議員可以自由訪問台灣立法院，但台灣的立委要進入日本國會卻困難重重，這顯然不公平。因此，他決心打破這個外交禁區，「我就請台灣的立法院的委員就到我們國會去，我看我會不會受什麼處分，反正已經被制裁這麼多了」。石平也認為，台灣應對共產黨的方法，就是日、台雙方進行全方位、高層級、透明化的防務與官方合作，還說要與中俄一樣，達成「合作上不封頂，下不設限」，日台一家親的親戚關係。石平分析，中國目前的對外擴張行為，實質上反映了其領導層對內部危機的極度不安。他警告，東亞各國必須強化軍事威懾力，因為威權國家的領導者往往只服從實力。他讚許美日印澳「四方安全對話」（QUAD）的價值，並呼籲台灣應更積極參與區域安全事務。石平最後強調，唯有透過強大的國際聯盟，才能遏制威權擴張，確保印太地區的和平與繁榮。