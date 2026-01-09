我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇昨日在IG上傳多張婚紗美照。（圖／安芝儇IG@wlgus2qh）

有「最強外掛」之稱的韓籍啦啦隊女神安芝儇，目前為中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」應援。而昨（8）日她在IG上傳穿著白色婚紗的美照，抹胸設計直接展現她的傲人上圍。除了有更衣室的自拍外，她還PO出在節目錄製現場的照片，只見她綁著公主頭，頭戴皇冠直接仙氣爆棚，讓粉絲看傻直呼「美呆了」，還有人直接原地求婚，要安芝儇當自己的新娘。安芝儇在昨日PO出為錄製節目，而穿上婚紗的美照。馬甲式的低胸設計，讓她好身材一覽無遺。只見婚紗上有花卉蕾絲刺繡，下半身是蓬鬆的寬大裙擺，看起來非常浪漫，也讓安芝儇看起來更加優雅、直接仙氣爆棚。粉絲們也忍不住大讚「美麗的小安公主」、還有人原地求婚「要做我的新娘」，讓大家笑翻。安芝儇擁有169公分的高䠷身材與完美的「逆天長腿」，在韓國曾效力於樂天巨人、首爾培證英雄等職棒球隊，是啦啦隊界的頂尖人物。2023年她應台鋼雄鷹邀請來台，擔任「Wing Stars」啦啦隊專屬培訓指導與創隊成員，憑藉精湛舞技震撼中職，成功在台灣累積高人氣。不同於其他韓援啦啦隊採取台韓兩地跑的模式，安芝儇展現深耕台灣的決心，於2024年正式搬遷至高雄居住，成為首位定居南台灣的韓籍隊員。她經常在社群平台分享開箱高雄美食、逛夜市及體驗台灣文化的日常，親民及熱愛台灣的形象，也讓安芝儇在韓援啦啦隊中穩坐「最強外掛」的寶座。除了在球場上應援外，安芝儇也積極進軍台灣演藝圈，參與多檔熱門綜藝節目展現反差萌的幽默感，還在去年跨足演技，受邀在台灣代言系列短片《時光大爆炸》中客串演出，飾演未來AI美女，拯救混亂時空，展現不同於球場的演技魅力。