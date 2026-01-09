我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新主場最大的亮點在於「超近距離」。比起大型場館，中壢主場觀眾席與球員席極度靠近，幾乎一伸手就能碰到球員。（圖／記者陳昱慈攝）

▲雲豹新主場中壢國民運動中心商品部設在球場內部。（圖／記者陳昱慈攝）

▲今日開賽前，現場已湧入大批球迷，2000張門票宣告全數完售，為新主場開出紅盤。根據記者現場實測，中壢國民運動中心外雖有機車格與汽車停車場，但在下午5點進場高峰期已「一位難求」，建議往後觀賽球迷提早規劃或搭乘大眾運輸。（圖／記者陳昱慈攝）

台啤永豐雲豹職業籃球隊於今（9）日迎來 2026 年首場主場賽事，對壘強敵新北國王。由於原主場桃園巨蛋進入大規模整修期，雲豹宣布1月至4月的9場賽事移師「中壢國民運動中心」。雲豹球團表示今日2000張門票全數完售，替2026新主場創下一個開門紅。睽違4年重返中壢，雲豹球團打出「集中壢亮，重返中壢」口號，視覺風格全面復刻元年精神。儘管場館規模縮小，但球團誠意十足，特別搬入與桃園巨蛋同規格的 16x4.5 公尺大型 LED 螢幕與絢麗燈光系統。球團強調，要在僅能容納 2000 人的精緻場館內，呈現「原汁原味」的職籃級震撼視聽體驗。今日開賽前，現場已湧入大批球迷，2000張門票宣告全數完售，為新主場開出紅盤。根據記者現場實測，中壢國民運動中心外雖有機車格與汽車停車場，但在下午5點進場高峰期已「一位難求」，建議往後觀賽球迷提早規劃或搭乘大眾運輸。球場位於運動中心3樓，大部分球迷都從1樓走樓梯上到3樓，雖然門口看似很小，不過最多2000張門票也讓現場沒有想像中擁擠。商品部直接設於入口旁，動線還算流暢，讓球迷能快速選購周邊為球隊助陣。新主場最大的亮點在於「超近距離」。比起大型場館，中壢主場觀眾席與球員席極度靠近，幾乎一伸手就能碰到球員。這種高度參與感是桃園巨蛋難以比擬的優勢。但在舒適度上則有微幅落差。除了場邊席是從巨蛋搬來的原有座椅外，其餘自由入座區皆為運動中心原有的「階梯式看台」，由於缺乏椅背支撐，對於要觀看超過兩小時賽事的球迷來說，腰背部可能會有些許不適感。