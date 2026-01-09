我是廣告 請繼續往下閱讀

春節超商福袋完全搶不到！眾揭「1規則」成最大原因

說好的開賣日，但在當天前往購買卻被告知「已被預訂」，「店員和我說這個已經有人預訂了，並且和我說不好意思…我也回說沒關係，不想為難店員」

▲不少民眾抱怨，前往門市準備購買超商福袋，都會被告知已經被群組熟客預定。（圖／記者黃韻文攝）

沒加群組買不到？超商福袋「潛規則」引發民怨、店員最苦

▲現今各大超商門市不論是全家或7-11，部分分店都有建立LINE群組或社群，邀請常客或附近民眾可以加入。（圖／記者陳明中攝）

針對超商福袋之亂，不少店員跳出來吐露心聲，坦言春節福袋若不賣給現場客人會被罵，不保留給熟客也會被店長罵，裡外不是的人處境讓店員相當崩潰。

去年7-11開賣統一翻轉布丁時，也被爆出有部分門市採取預購制度，在開賣前就在門市群組供顧客訂購，先將商品預留給預定顧客，但因商品屬於限量，讓現場購買機會更加困難。

▲去年7-11開賣統一翻轉布丁時，也被爆出部分門市採取預購制度，但因屬於限量販售，部分門市無法負荷需求，因此取消預購制度。（圖／翻攝Threads）

超商福袋APP有貨卻撲空？前店員揭真相：1方式替代

不論客人有沒有結帳、不管現場還有沒有，系統本身更新就不夠即時，或者店家調貨沒有開調貨單，導致消費者誤以為該店有此商品，再簡單說一點就是「參考看就好，沒有很正常」

▲針對福袋預定問題，有民眾實際投訴，但收到超商客服僅表示「APP庫存為提供參考，購買上須以店舖現貨為主」。（圖／翻攝Threads）

2026年超商春節福袋陸續開賣，四大超商全家、7-11、萊爾富與OK超商都推出馬年福袋，吸引全台消費者一同瘋搶。事實上，目前部分超商門市確實都有自創群組，提供客人搶先預定商品，但許多人完全不知，到了現場才被告知無法結帳，難免引發民怨，但最辛苦的絕對是店員，賣與不賣都會被為難。有網友在Threads不滿表示，認為超商福袋根本已經是預定制度，，但跑了好幾店完全買不到熱門款式，讓他心寒不願再搶購。貼文曝光後，隨即引來眾多網友無奈回應，「真的！明明才剛開賣，APP還都顯示1-2個，但過去都說沒了，這樣的話幹嘛去現場」、「跑了N+1間店都說留貨」、「超商都一樣，熱門的東西會優先留給熟客，APP庫存查詢也老問題了」、「我剛剛跑了有10間都說賣完了，其中一間APP顯示庫存還有3個，到現場也說沒有了」。據了解，現今各大超商門市不論是全家或7-11，部分分店都有建立LINE群組或社群，邀請常客或附近民眾可以加入，即可隨時透過群組掌握最新開賣消息，甚至還會開放民眾預訂商品。據悉，本次超商福袋部分門市也有開放客訂，但未加入群組的顧客當然不知，滿心期待想在門市結帳帶走，卻被告知已被預訂，也難怪會引起不滿。不過值得一提的是，這並非超商預定制度引發討論。不過後來許多門市策略大翻轉，提到消費者對產品反應熱烈，但無法負荷超乎預期的需求，加上開賣最初只能靠門市限量配送，所以決定取消全數預約。另外針對APP庫存問題，也有前店員解惑，，透露過去客人也會詢問福袋庫存，但實際查看現場確實沒有存貨，建議實際致電給門市。也有消費者回報向全家客訴，但僅收到客服回應表示：不過也有人透露，並非每一間門市都會提供客人預訂，有超商店長坦言預定容易引起紛爭，決定還是以「先搶先贏」為主要賣法。倘若民眾認為APP庫存更新不即時，建議可以直接致電給門市人員詢問，若該分店有設立LINE群組，也可直接加入詢問是最快的。