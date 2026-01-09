我是廣告 請繼續往下閱讀

今年聖誕節，台灣品牌Relove打造的《呼吸樹》與多個國際知名品牌並列，獲日本媒體選入亞洲各地特色聖誕樹名單，備受矚目。日本媒體東京新聞社近期盤點亞洲各地的特色聖誕樹，在東京、香港、曼谷等國際城市的精品名單中，台灣品牌Relove打造的《呼吸樹》驚喜上榜，也是唯一的台灣品牌，展現出不輸國際名品的設計實力。Relove《呼吸樹》這座 8 公尺高的圓球體裝置，其實藏著Relove對肌膚修護的專業用心，將「細胞重生」的概念變成了會跳動的光影，看著光點規律地閃爍，就像在呼吸一樣，讓信義區的冬夜變得超級療癒。看到自己的作品能與國際大牌並駕齊驅，Relove表示深感榮幸，因為這不只是產品受到肯定，更是Relove堅持深耕品牌、努力走向國際舞台的成果。Relove表示：「除了用心研發好產品，我們更希望能把台灣品牌推向世界。能跟這些國際精品排在一起，對我們來說是很大的鼓舞，未來我們會繼續努力，把更多好產品帶給大家，讓全世界都看到台灣品牌的實力！」。