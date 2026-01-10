中央氣象署表示，雖今（10）日冷氣團減弱，不過清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫下探7度，白天短暫回溫，入夜又有新一波冷氣團接力抵達，不過強度沒有首波寒流強，冷到下週一白天就回溫，天氣回到溫暖舒適，不過早晚溫差大，外出需要留意。
今天的天氣：強烈冷氣團減弱 清晨輻射冷卻「跌破7度」
中央氣象署預報指出，今日冷空氣減弱，不過清晨西半部輻射冷卻影響，各地低溫跌破10度，尤其中部以北、宜蘭低溫剩下9度至11度，局部空曠地區下探7度，南部、花東約12度至14度，白天氣溫明顯回升至20度。
水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖
橘色提醒：雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」
明天的天氣：新一波冷空氣影響！北部及宜蘭天氣偏冷
周六晚間至下周一清晨，另一波大陸冷氣團南下影響，雲量增多，各地山區有零星短暫雨，不過降溫範圍較小，北部及宜蘭天氣偏冷，中部以北低溫10度至13度、高溫16度至18度，中南部天氣變化不大，不過日夜溫差大。
一周天氣：冷氣團減弱！天氣溫暖舒適、早晚溫差大
下周一、下周二大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，白天溫暖舒適，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，低溫約12度至14度，高溫20度至24度，西半部日夜溫差大。
下周一至下周五水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。且下周一晚至下周二中層水氣多，中層以北山區有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報指出，今日冷空氣減弱，不過清晨西半部輻射冷卻影響，各地低溫跌破10度，尤其中部以北、宜蘭低溫剩下9度至11度，局部空曠地區下探7度，南部、花東約12度至14度，白天氣溫明顯回升至20度。
水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣。
今天空氣品質
良好：花東空品區
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖
橘色提醒：雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」
明天的天氣：新一波冷空氣影響！北部及宜蘭天氣偏冷
周六晚間至下周一清晨，另一波大陸冷氣團南下影響，雲量增多，各地山區有零星短暫雨，不過降溫範圍較小，北部及宜蘭天氣偏冷，中部以北低溫10度至13度、高溫16度至18度，中南部天氣變化不大，不過日夜溫差大。
下周一、下周二大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，白天溫暖舒適，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，低溫約12度至14度，高溫20度至24度，西半部日夜溫差大。
下周一至下周五水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。且下周一晚至下周二中層水氣多，中層以北山區有零星短暫雨。