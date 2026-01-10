我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘隊本季陷入低潮，不僅戰績位居NBA美國職籃（National Basketball Association）後段，還缺乏來季首輪選秀權，整體處境被外界視為相當嚴峻。根據NBA消息人士克里斯．海恩斯（Chris Haynes）指出，鵜鶘已正式向各隊表態，這項立場，無疑讓原本期待鵜鶘釋出即戰力的多支競逐季後賽球隊感到失望，也顯示球團短期內仍希望以現有核心作為基礎，尋求內部修正而非大幅調整。在這批被點名「留隊」的球員中，墨菲一直是市場詢問度最高的人選之一。具備外線投射與鋒線防守能力的他，被多支爭冠球隊視為理想拼圖，而他本季得分效率與上季相去不遠，也讓其行情水漲船高。至於錫安，儘管長期受到傷病困擾，生涯僅有一次單季出賽超過70場的紀錄，但只要健康出賽，仍是聯盟最難防守的進攻型前鋒之一。正因如此，鵜鶘顯然不願在價值波動之際，貿然將其送走。奎因與費爾斯則屬於鵜鶘上屆選秀的重要投資，兩人本季已有展現潛力的時刻。聯盟圈內普遍認為，除非出現「難以拒絕」的報價，否則鵜鶘幾乎不可能在交易截止日前動用這兩名新秀，顯示球團仍試圖拉長重建與競逐的時間軸。目前，鵜鶘管理層似乎將希望寄託在德章泰．莫瑞（Dejounte Murray）的傷後回歸，期望能藉此改善攻防串聯，重新評估球隊走向。儘管傷兵問題仍不時困擾陣容，但在截止日前，鵜鶘顯然更傾向觀望，而非提前宣告重建。在戰績壓力與資產有限的雙重困境下，鵜鶘選擇「穩住核心」的策略，是否能替球隊帶來轉機，仍有待後半季表現給出答案。