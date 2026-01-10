我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士內部已經意識到與庫明加的「婚姻關係」已走到了盡頭。（圖／美聯社／達志影像）

▲透納的外線威脅能將對手長人拉出禁區，為柯瑞與維金斯創造切入空間。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日交易截止日步步逼近，金州勇士隊的補強重點正發生微妙轉移。儘管外界曾夢想勇士能引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），但在公鹿戰績低迷且急需變陣的情況下，另一位公鹿球員——頂級 3D 中鋒邁爾斯·透納（Myles Turner），已正式進入勇士隊的雷達。專家分析，這位能拉開空間且具備護筐能力的長人，才是真正能完美融入總教練科爾（Steve Kerr）體系的好手。這波交易流言的核心在於勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）。據 NBA內幕記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）指出，勇士內部已經意識到與庫明加的「婚姻關係」已走到了盡頭。由於庫明加已跌出科爾的常規輪替名單，且他與球隊的未來規劃出現分歧，勇士隊正積極在全聯盟尋求回報。雖然庫明加近期出賽時間減少，但他在去年季後賽（特別是柯瑞缺陣期間）展現出的爆發力，仍讓他成為重建球隊眼中極具價值的籌碼。目前效力於密爾瓦基公鹿的邁爾斯·透納，本季場均繳出 12.4分、5.4籃板、1.6阻攻，且三分球命中率達37.8%。雖然他在公鹿的磨合期略顯掙扎，但這對勇士來說正是「低價購入」的絕佳時機。透納的外線威脅能將對手長人拉出禁區，為柯瑞與維金斯創造切入空間。另外勇士目前雖然有新秀波斯特（Quinten Post）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），但缺乏一名具備大賽經驗的穩定護筐者。透納的防守覆蓋率與阻攻能力，能直接提升勇士的防守效率。透納「不佔球權、能投籃、能守內線」的特質，被視為科爾戰術體系中最理想的中鋒典型。密爾瓦基公鹿目前戰績僅16勝21敗，急需在字母哥巔峰期關閉前引進更具活力的天賦。西格爾分析，公鹿在休賽期就曾對庫明加感興趣，但當時勇士索要波提斯（Bobby Portis）導致談判破裂。如今形勢大變，若透過多方交易，公鹿能換回庫明加的衝擊力與防守多樣性，而勇士則能送走不穩定的炸彈，換回即戰力長人。透納本人在受訪時坦言：「真正的成長發生在不舒服的時刻，我正逆風前行。」這番言論被外界解讀為對於現狀的不滿。對於勇士而言，庫明加已從「未來的基石」轉變為「最有價值的交易籌碼」。隨著截止日倒數，勇士與公鹿這兩支渴望突破現狀的強權，極有可能達成共識。即便字母哥無法降臨灣區，若能換回完美契合體系的透納，對柯瑞與勇士的爭冠夢想而言，仍是最大的戰力升級。