▲味全龍正式宣佈延攬古久保健二，新賽季擔任巡迴統籌教練。（圖／味全龍提供）

味全龍今（8）日宣布，延攬樂天桃猿前日籍教練古久保健二入隊，職務為「巡迴統籌教練」，未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養。龍隊指出，古久保與球員溝通互動細膩，重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任，期盼古久保的加盟，能為選手提供更穩定且完善的支援，並攜手為球隊總冠軍目標努力。古久保過去2年擔任樂天桃猿主帥，共拿下124勝114敗2和，雖然連續2年全年戰績都是第3名，但去年卻在季後挑戰賽、台灣大賽一路過關斬將，連退統一7-ELEVEn獅與中信兄弟，奪下隊史第8冠、樂天集團入主後首冠。季末桃猿並未與古久保續約，讓古久保從冠軍教頭瞬間變成失業總教練。去年成績不盡理想的味全龍，休賽季在外籍教練團方面積極補強，延攬彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練、納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練，今日則是官宣古久保出任巡迴統籌教練。龍隊指出，古久保將持續穿上背號「87」球衣，未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。龍隊表示，古久保與球員溝通互動細膩，重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任，也期待其細膩的溝通風格，及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為選手提供更穩定且完善的支援。龍隊誠摯歡迎古久保的加入，期盼攜手為球隊總冠軍目標努力。