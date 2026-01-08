台鋼雄鷹領隊劉東洋近期接受日媒《Full-Count》的專訪，由於對日本職棒（NPB）抱持濃厚興趣，劉東洋踏上日本留學之路，學成歸國後，劉東洋加入中職的行列，擔任過《職棒雜誌》主編、聯盟國際組組長等職務。2022年中職新軍台鋼雄鷹成軍，劉東洋成為首任領隊，並網羅吳念庭、王柏融等旅日好手，教練團亦有多位日籍教練，是支具有濃厚「台日融合」色彩的球隊，「在12強賽奪冠，是台灣職棒進步的證明。今後我們希望能進一步學習日本細膩的棒球風格，打造出一支更強大的球隊。」
劉東洋曾留學日本 返台後進入中職服務
劉東洋現年49歲，曾赴日就讀大阪關西大學新聞研究所，接受日媒《Full-Count》的訪問時，他分享最初學習日語的契機，因對日職的興趣，為了更深入理解，劉東洋決定前往日本留學，「那時候正好是郭泰源、郭源治先生在日本職棒大放異彩的時期。當時日本職棒在台灣也非常受歡迎，我常讀日本的報章雜誌。雖然漢字大概看得懂，但想更深入理解詳細內容。」
劉東洋說，比起那種似懂非懂的感覺，自己抱持著「有點半途而廢，想再多學一點」的心態，於是在大學畢業服完兵役後，便前往日本留學。研究所畢業後，劉東洋返台進入中職工作，曾任《職棒雜誌》主編、聯盟國際組組長、宣推部主任，不僅報導台灣棒球，也撰寫關於日本職棒的文章，從語言與棒球兩方面連結台日兩國。
劉東洋回憶，「當時在思考如何發揮日語專長從事棒球工作時，正好看到中職在招人，我便應徵了。那是我棒球生涯的起點，之後轉調至國際部，擔任對日本職棒的窗口。」2022年，中職新軍台鋼雄鷹誕生，因球團需要精通棒球界的人才，劉東洋在中職會長的推薦下，接下了首任領隊的重擔。
劉東洋成雄鷹隊史首任領隊 藉自身經驗打造「台日融合」強隊
雄鷹陣中擁有前日職好手吳念庭、王柏融，也有多位日本教練在籍，為球隊帶來了極大的刺激，「身為新球團，我們需要具備知名度的選手，藉由引進具影響力的球員，可以吸引更多球迷。吳念庭和王柏融的存在非常關鍵，了解日本棒球的選手和教練，明白比賽細節與準備工作的重要性，能將這些經驗傳授給年輕球員，是非常寶貴的。」
劉東洋將自己在日本的學習與經驗運用在球隊建設上，並以「台日融合」作為建隊關鍵字，「在世界棒球12強賽奪冠，是台灣職棒進步的證明。今後我們希望能進一步學習日本細膩的棒球風格，打造出一支更強大的球隊。」
