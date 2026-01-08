我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍今（8）日宣布，延攬樂天桃猿前日籍教練古久保健二入隊，職務為「巡迴統籌教練」，古久保去年率領樂天桃猿奪下樂天集團入主後的首座總冠軍，卻在季末位獲得桃猿續約，當時引發球界熱議，古久保當時也表明，若其他球隊有需求，願意再度來台執教。今年球季，古久保將改披龍袍，協助未來將協助統籌一軍、二軍球員事務。現年61歲的古久保2019年來台執教，先是在富邦悍將擔任3年投捕教練，2022年轉投效桃猿擔任首席教練，2024年升任總教練一職，率隊打出62勝57敗1和的戰績，以年度第3名晉級季後賽，不過首輪遭到統一獅淘汰。去年球季，古久久同樣繳出62勝57敗1和、年度第3名的戰績，但季後賽演出驚奇，一路上演「下剋上」，先逆轉淘汰獅隊，在於台灣大賽擊退中信兄弟，奪下隊史第8座、樂天集團入主後首冠。不料才剛當上冠軍教頭的古久保，最後一次穿著桃猿球衣帶兵，竟然是封王遊行後的「亞洲職棒交流賽」，交流賽一結束，桃猿立即宣布不與古久保續約。此舉震撼台灣球界，冠軍教頭竟在1個月內馬上成「失業教練」，桃猿不僅惹怒球迷，連自家球員都不挺，紛紛在網路上發文「聲援」古久保。古久保在去年11月離台時，曾在機場接受採訪，他坦言很意外未獲桃猿續約，並解證實與桃猿的合約是1年約，「球隊選擇不續約，這也是沒辦法的事。」古久保理解球隊有考量，同時也表示，若中職有其他球隊需要幫忙，願意再來台執教，「我非常喜歡台灣的人、事、物，如果有其他球團需要，我若能幫忙，就會盡全力幫忙。」龍隊在去年12月中公布首波教練團異動名單，為了提升投打表現，延攬彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練，期盼藉由其豐富的國內外職棒經驗，強化比賽臨場投手調度，並為投手群及教練團注入嶄新觀念與訓練模式。原打擊教練克魯茲因個人生涯規劃選擇退休，首席教練高須洋介、林瑋恩、投手統籌教練羅曼、跑壘教練高孝儀以及二軍打擊教練吳宗峻，皆於合約期滿後不再續約。如今味全龍正式官宣古久保加盟，職務為巡迴統籌教練，未來將協助統籌一軍、二軍球員事務。