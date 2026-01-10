紐約洋基隊正面臨嚴峻的先發輪值缺口。由於王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、羅登（Carlos Rodón）及施密特（Clarke Schmidt）皆身處傷兵名單，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）正積極在交易市場尋覓先發戰力。根據MLB.com報導，洋基隊已正式與華盛頓國民隊接觸，探討交易26歲左投高爾（MacKenzie Gore）的可能性。而此前傳出過的密爾瓦基釀酒人隊右投裴洛塔（Freddy Peralta）僅是替代方案。
洋基鎖定高爾 年輕、三振能力強
現年26歲的高爾，過去三年在實力較弱的國民隊中展現了穩定的競爭力。去年球季他主投159.2局，投出185次三振，防禦率為4.17。
高爾2026年預估年薪僅約560萬美元，且直到2028年才會成為自由球員，具備長達兩年的球隊控制權，這對於目前薪資總額接近3億美元大關的洋基隊來說，具有極高的吸引力。
替代方案：釀酒人明星右投裴瑞拉
除了高爾，洋基隊也正與密爾瓦基釀酒人隊洽談右投裴洛塔（Freddy Peralta）。29歲的裴洛塔去年投出驚人的2.70防禦率與204次三振。裴瑞拉今年是合約最後一年，年薪800萬美元。若洋基隊同時想留住自由球員強打貝林傑（Cody Bellinger），裴洛塔的薪資相對合理，能減輕奢侈稅負擔。
洋基隊之所以急於出手，主因在於開季輪值的崩塌。柯爾仍在從去年的韌帶重建手術（Tommy John）中恢復，最快5月才能回歸；羅登則剛接受左肘清創手術，預計4月底歸隊；施密特則要等到下半年。
若未能在開季前完成交易，洋基的預計輪值將由新加盟的弗里德（Max Fried）領軍，搭配小將吉爾（Luis Gil）、瓦倫（Will Warren）、舒利特（Cam Schlittler）以及工具人亞布洛（Ryan Yarbrough）。總教練布恩（Aaron Boone）坦承：「雖然我們對3A的新秀有信心，但先發投手永遠不嫌多。」
觀察名單：底特律與匹茲堡
雖然洋基曾對卡布瑞拉（Edward Cabrera）進行身家調查，但他隨後被交易至小熊，高昂的要價讓凱許曼對大牌球星如老虎隊強投斯庫柏（Tarik Skubal）保持觀望。外界預期洋基也可能重新詢問匹茲堡海盜隊的凱勒（Mitch Keller）。
