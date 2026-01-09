我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年於世界棒球12強賽一戰成名的中華隊王牌林昱珉，去年3A遭遇卡關，美國媒體《Baseball America》公布2026年各隊農場前30名新秀中，仍把林昱珉排在響尾蛇農場第24名，但也直言他的直球威力不足，影響他的成績上限，但與去年開季時相同，《Baseball America》仍認為林昱珉最好狀況，有機會在大聯盟擔任後段輪值先發。22歲的林昱珉前年為台灣打完12強後，2025年初迎來女兒誕生，加上私人因素，最終直到4月才返美展開球季。與過去2年快速爬升不同，林昱珉上季在3A號稱打者天堂的「太平洋岸聯盟」嚴重卡關，各項成績都呈現衰退，23場先發中拿下5勝7敗，防禦率6.64，被打擊率、每局被上壘率與挨轟率都創下生涯新高，過往優異的控球也受到影響，整季101.2局中就出現67次四死球保送。儘管成績不盡理想，但《Baseball America》仍將林昱珉放進響尾蛇新秀第24名，並給出速球40分、曲球50分、滑球55分、變速球55分與控球50分的整體評價。球探報告也指出，林昱珉直球並未有所成長，去年均速僅90.9英哩，最快94.9英哩，球威不足造成重點評估的揮空率也下滑，整季只剩下9.4%，且在直球並非主要武器情況下，林昱珉仍大量使用直球，比例超過伸卡球，與2024年狀況也不同。林昱珉優勢在於具備多種變化球，其中滑球、變速球都拿到超過大聯盟平均以上的高分，這也是他主要仰賴用來解決打者的方式，該媒體也提到，林昱珉投球有時候看起來不具太多侵略性，想藉由閃躲與打者對決，減少被強勁的擊球。對於林昱珉的整體評估，《Baseball America》認為其成熟、且具備高轉速的變化球種，讓他成為一位有下限保障的左投，但目前展現出的球威狀況，也限制他的未來發展，若今年繳出比2025年更好的成績，上限有機會成為大聯盟後段輪值先發。