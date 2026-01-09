我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒大聯盟自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker）至今仍未確定新東家，由於他價碼高昂，根據美國體育媒體《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）報導，「塔克爭奪戰」焦點目前已經縮小到3支球隊，去年世界大賽惜敗的藍鳥、補強資金無上限的大都會，以及眾星雲集、志在三連冠的道奇。塔克最初市場價值估算為12年、總額4.6億美元（約合新台幣145億），但過去2季他因傷共缺席110場比賽，使其價值充滿更多未知性。儘管3大豪門都有意延攬這位超大咖球星，但盤算的簽約方式卻截然不同，藍鳥在簽下日本球星岡本和真之前，就於12月向塔克團隊開出一份長期合約，但合約年限與總額未公開，被認為數字應無法與他期望的12年、4.6億美元相提並論，而大都會則試圖提供一份期限較短（可能不到4年）、但年均薪更高的合約，來吸引他加入。若屆時陷入長約數字不如預期、只能選擇高薪短約處境下，薩蒙認為道奇優勢將會被無限放大，《今日美國》資深記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）也認同此觀點，「如果塔克沒能得到他想要的長期合約，道奇早已準備好為他提供一份價值豐厚的短期合約。」塔克2015年參與MLB選秀會，以首輪第5順位被太空人選進，2018年以21歲之齡登上大聯盟，歷經3年後正式崛起，單季打出30轟、92分打點，近4年都入選明星賽，近3年更打出最頂級球星身手，OPS+分別為142、179與143，且守備也有水準以上，如能加入道奇，對這艘載滿球星的宇宙戰艦而言，無疑又是如虎添翼。