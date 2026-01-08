我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平於今（8）日更新個人 Instagram，在限時動態中分享了愛犬「Decoy」在道奇球場（Dodger Stadium）放風的最新影片。影片中Decoy在空無一人的球場草皮上盡情奔跑、追逐棒球，超萌模樣迅速在社群媒體瘋傳，連MLB官方 X（原 Twitter）都忍不住轉發，笑稱Decoy已經為2026年賽季做好了準備。在大谷發布的的影片中，可以看到Decoy在平日戒備森嚴、此刻卻只有大谷一家的道奇球場中自在漫步。大谷將球拋出後，Decoy隨即興奮地加速衝刺，搖著尾巴叼回球的模樣展現出驚人活力。除了球場上的英姿，大谷也加碼曬出Decoy在訓練室裡嬉鬧的漏網鏡頭。這段影片被道奇專門媒體《Dodgers Nation》與MLB官方同時轉發。大聯盟官方帳號更搞笑寫道：「Decoy已經為2026賽季準備就緒！」引起日美球迷熱烈討論，紛紛留言稱讚：「Decoy真是大聯盟的共同吉祥物」、「看到牠這麼健康真的太好了」、「放假期間還能看到Decoy的最新動態，球迷也滿足了」。大谷翔平在剛結束的 2025 年賽季再次寫下神話。加盟道奇隊第2年的他，單季敲出個人新高的55支全壘打，並連續3年、生涯第4度獲選為聯盟最有價值球員（MVP），帶領道奇完成世界大賽二連霸。邁入2026年，大谷的行程將更為緊湊。除了目標挑戰道奇隊史首次的世界大賽3連霸，3 月份更將披上日本武士隊戰袍，挑戰經典賽（WBC）連霸紀錄。在如此高張力的賽季來臨前，與Decoy的溫馨互動成了大谷在休賽季最重要的充電方式。