上賽季效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜的台灣內野手鄭宗哲，在一筆三方交易被指定讓渡後，在今（8）日傳出好消息，坦帕灣光芒將從讓渡名單中將鄭宗哲撿走，且目前仍保有40人名單席位，下賽季也確定有著登上大聯盟的機會。

被指定讓渡的半個月後　鄭宗哲找到下家

鄭宗哲是在美國時間去年12月19日遭海盜指定讓渡。當時海盜於12月下旬完成一筆三方交易，換回內野手洛爾（Brandon Lowe）、投手蒙哥馬利（Mason Montgomery）與外野手曼古姆（Jake Mangum），為清出40人名單空間，最終決定將鄭宗哲與外野手盧西亞諾（Marco Luciano）列入DFA名單。

由於海盜的內野迎來洛爾，原先預估將會壓縮鄭宗哲在大聯盟的機會，卻沒想到馬上被海盜指定讓渡，也令球迷感到惋惜。鄭宗哲雖然具備穩定的守備能力與多守位彈性，能勝任內野多個位置，只是打擊表現尚未在大聯盟打出身手，渴望在光芒能夠抓緊機會證明自己。

2025年獲得大聯盟機會　鄭宗哲力拼更上層樓

鄭宗哲於去年球季首度升上大聯盟舞台，卻未獲得太多出賽機會。他在海盜期間共進入8場比賽名單，實際出賽3場、累計7打數未敲安打，吞下3次三振，首安、首轟與首打點仍待開張，隨後再度被下放3A。

回顧小聯盟表現，鄭宗哲去年在3A出賽107場，繳出1支全壘打、36分打點，打擊率2成09，OPS僅0.578，不過仍展現跑壘價值，完成18次盜壘成功，但340個打席中也吞下99次三振，攻擊穩定度有待提升。

鄭宗哲也曾在今年休賽季前透露自己希望能待在大聯盟越久越好，也強調自己會全力以赴，並不會因為層級在哪而有所改變，如今他轉戰光芒，未來能否在新環境站穩腳步，也將備受關注。


