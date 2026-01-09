我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，費城人部分球員近期曾私下接觸多倫多藍鳥內野手比薛特（Bo Bichette），嘗試說服他考慮加盟費城。報導指出，此事發生在上週末，當時比薛特正在慶祝自己的婚禮，近期有關比薛特與費城人之間的傳聞逐漸升溫，外界普遍認為，雖然尚未進入實質談約階段，但促成合作的可能性並未被排除。球員主動招募自由球員在大聯盟並不罕見，費城人陣中包括哈波（Bryce Harper）在內，過去便曾公開或私下與潛在目標接觸。不過，在婚禮期間傳訊討論未來動向，仍屬較少見的招募方式。儘管目前尚無證據顯示這些接觸已對談判產生實質影響，《The Athletic》記者蓋爾布（Matt Gelb）則指出，費城人與比薛特陣營至少有機會進行會面，顯示雙方仍保持溝通管道。海曼並未透露是哪些費城人球員主動聯繫比薛特。外界推測，向來積極參與招募的哈波被視為可能人選之一。費城費城人在本季休賽期間補強動作不斷，包括以1.5億美元（約合新台幣46億）與舒瓦伯（Kyle Schwarber）完成5年續約，並分別以2200萬美元（約合新台幣6.9億）與1000萬美元（約合新台幣3.1億）簽下凱勒（Brad Keller）及賈西亞（Adolis García）但費城人仍希望透過簽下比薛特，增強球隊內野戰力。資料來源：《The Sporting News》