美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）於今（9）日迎來具備年薪資仲裁球員與球團交換希望薪資額度的截止日。洛杉磯道奇隊展現極高的行政效率，趕在最後一刻與救援左投班達（Anthony Banda）、救援右投斯圖爾特（Brock Stewart）及外野手科爾（Alex Call）達成合約共識。這也意味著道奇隊今年所有具備調停權的選手皆已簽約完成，全隊進入「零調停」狀態。
班達獲加薪肯定 三戰將全數留任
根據美媒《The Athletic》報導，道奇隊今日簽下的三名戰將薪資如下：
班達（Anthony Banda，32歲）： 與球團達成162.5萬美元（約新台幣5200萬元）的一年合約。去年他在道奇出賽達71場，戰績5勝1敗、防禦率3.18，是牛棚中不可或缺的左路戰力。
科爾（Alex Call，31歲）： 以160萬美元（約新台幣5120萬元） 達成協議。科爾去年季中從國民隊轉戰道奇，不僅能鎮守外野，其穩定的選球能力也深得教練團信任。
斯圖爾特（Brock Stewart，34歲）： 儘管去年9月接受了右肩手術，球團仍以 130萬美元（約新台幣4160萬元） 與其續約，展現對他傷癒復出後的信心。
格拉特羅與貝西亞已先續約
在此之前，道奇隊已於本週稍早與另外兩名重要牛棚成員完成薪資協商：
格拉特羅（Brusdar Graterol，27歲）： 雖然去年整季因傷缺席，但道奇仍以 280萬美元（約新台幣8,960萬元） 的價碼與這位剛腕火球男合意，期待他今年滿血回歸。
貝西亞（Alex Vesia，29歲）： 球團已於去年11月搶先執行 365萬美元（約新台幣1.17億元） 的球隊選擇權，讓這位左投王牌提早退出調停程序。
年俸調停往往是勞資雙方最容易產生摩擦的環節，若無法合意，最終將進入公聽會交由仲裁決定。道奇隊今年在截止日前「全數合意」的表現，不僅為新球季營造了和諧的隊內氛圍，更讓教練團能專注於即將開始的春訓工作。
隨著後援戰力悉數就位，衛冕冠軍道奇隊已構築起一道紮實的防線，準備在2026年球季再度挑戰世界大賽冠軍。
消息來源：The Athletic
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《The Athletic》報導，道奇隊今日簽下的三名戰將薪資如下：
班達（Anthony Banda，32歲）： 與球團達成162.5萬美元（約新台幣5200萬元）的一年合約。去年他在道奇出賽達71場，戰績5勝1敗、防禦率3.18，是牛棚中不可或缺的左路戰力。
科爾（Alex Call，31歲）： 以160萬美元（約新台幣5120萬元） 達成協議。科爾去年季中從國民隊轉戰道奇，不僅能鎮守外野，其穩定的選球能力也深得教練團信任。
斯圖爾特（Brock Stewart，34歲）： 儘管去年9月接受了右肩手術，球團仍以 130萬美元（約新台幣4160萬元） 與其續約，展現對他傷癒復出後的信心。
在此之前，道奇隊已於本週稍早與另外兩名重要牛棚成員完成薪資協商：
格拉特羅（Brusdar Graterol，27歲）： 雖然去年整季因傷缺席，但道奇仍以 280萬美元（約新台幣8,960萬元） 的價碼與這位剛腕火球男合意，期待他今年滿血回歸。
貝西亞（Alex Vesia，29歲）： 球團已於去年11月搶先執行 365萬美元（約新台幣1.17億元） 的球隊選擇權，讓這位左投王牌提早退出調停程序。
年俸調停往往是勞資雙方最容易產生摩擦的環節，若無法合意，最終將進入公聽會交由仲裁決定。道奇隊今年在截止日前「全數合意」的表現，不僅為新球季營造了和諧的隊內氛圍，更讓教練團能專注於即將開始的春訓工作。
隨著後援戰力悉數就位，衛冕冠軍道奇隊已構築起一道紮實的防線，準備在2026年球季再度挑戰世界大賽冠軍。