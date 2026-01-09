洛杉磯道奇隊近年展現了統治級的實力，外界往往將其成功歸功於雄厚的財力。然而，剛於上賽季結束後宣布退役的道奇隊老臣、「火球男」喬·凱利（Joe Kelly）近日在播客節目《Baseball Isn't Boring》中透露，道奇隊之所以與其他球隊拉開層次，核心關鍵在於球團內部那種「超越金錢」的長期戰略眼光與極度嚴謹的養成計畫。
例行賽只是道奇通往巔峰的過程
凱利在訪談中直言：「道奇隊與其他球隊最不同的地方，在於他們永遠向前看。」他表示，對於其他球隊來說，贏得每一場例行賽可能是首要任務，但在道奇隊，「例行賽的勝負彷彿並不重要，他們唯一的目標就是進入季後賽，並在那裡展現全力火網。這就是為什麼傷兵總能在季後賽回歸，因為這一切都在計畫之中。」
凱利進一步透露，道奇球團對球員健康的要求近乎嚴苛。以大谷翔平為例，過去曾有輿論質疑其投球復健進度緩慢，但凱利解釋：「即便球員本人說『我覺得感覺很好』，球團也會要求『不只是可以上場，而是要恢復到最高水平（Peak Level）才能回歸』。這種對極致表現的堅持，是其他球隊顯然欠缺的。」
反擊金錢至上論 凱利反質疑其他球隊不肯花錢
針對外界常批評道奇隊「砸錢買冠軍」破壞棒球生態，凱利也提出另一番見解。他力挺老東家，強調道奇隊將大部分盈餘都用於「再投資」球隊，從補強、科學研發到硬體升級。
「有些球隊在財報上賺得比道奇還多，但他們就是不願意花錢，」凱利斬釘截鐵地表示。他認為這才是兩者的分水嶺：道奇隊將棒球視為不斷提升的競技事業，而非單純的獲利工具，這也是他們能持續維持競爭力的原動力。
2025年賽季，道奇隊的團隊薪資高達4.17億美元（約新台幣132億元），凌駕於聯盟超過一半的球隊。但在凱利眼中，這筆巨資背後的科學管理與「季後賽導向」的球隊文化，才是大谷翔平、山本由伸等球星能發揮最大價值的土壤。
消息來源：Baseball Isn't Boring
我是廣告 請繼續往下閱讀
凱利在訪談中直言：「道奇隊與其他球隊最不同的地方，在於他們永遠向前看。」他表示，對於其他球隊來說，贏得每一場例行賽可能是首要任務，但在道奇隊，「例行賽的勝負彷彿並不重要，他們唯一的目標就是進入季後賽，並在那裡展現全力火網。這就是為什麼傷兵總能在季後賽回歸，因為這一切都在計畫之中。」
凱利進一步透露，道奇球團對球員健康的要求近乎嚴苛。以大谷翔平為例，過去曾有輿論質疑其投球復健進度緩慢，但凱利解釋：「即便球員本人說『我覺得感覺很好』，球團也會要求『不只是可以上場，而是要恢復到最高水平（Peak Level）才能回歸』。這種對極致表現的堅持，是其他球隊顯然欠缺的。」
反擊金錢至上論 凱利反質疑其他球隊不肯花錢
針對外界常批評道奇隊「砸錢買冠軍」破壞棒球生態，凱利也提出另一番見解。他力挺老東家，強調道奇隊將大部分盈餘都用於「再投資」球隊，從補強、科學研發到硬體升級。
「有些球隊在財報上賺得比道奇還多，但他們就是不願意花錢，」凱利斬釘截鐵地表示。他認為這才是兩者的分水嶺：道奇隊將棒球視為不斷提升的競技事業，而非單純的獲利工具，這也是他們能持續維持競爭力的原動力。
2025年賽季，道奇隊的團隊薪資高達4.17億美元（約新台幣132億元），凌駕於聯盟超過一半的球隊。但在凱利眼中，這筆巨資背後的科學管理與「季後賽導向」的球隊文化，才是大谷翔平、山本由伸等球星能發揮最大價值的土壤。
消息來源：Baseball Isn't Boring