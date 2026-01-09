洛杉磯道奇隊的投手農場似乎永不乾涸。就在外界目光聚焦於大聯盟頂級球星時，一名曾被視為「交易添頭」的洋基隊舊將——薩祖埃塔（Christian Zazueta），正悄悄展現出成為下一個王牌投手的潛力。根據《Dodgers Way》報導，多位專業球評預測，2026年將是這位21歲右投徹底破繭而出的一年。
薩祖埃塔獲得小聯盟年度最佳投手
薩祖埃塔是道奇隊於2024 2月將後援左投費格森（Caleb Ferguson）交易至紐約洋基時所換回的報價之一。當時，他只是一名沒什麼名氣的青澀右投，但在道奇隊精密的養成體系下，薩祖埃塔在 2025年迎來了大爆發。
在2025年球季，薩祖埃塔於1A與高階 1A 合計出賽17場，繳出極其亮眼的2.41防禦率。他在67.1局中狂飆81次三振，三振率高達30%，而保送率僅6%。憑藉如此統治級的表現，道奇球團在季末正式頒發「布蘭奇·瑞基獎」（Branch Rickey Minor League Pitcher of the Year），獲選為年度最佳小聯盟投手。
薩祖埃塔的球有出色的位移
運科專家托馬斯·內斯蒂科（Thomas Nestico）點名薩祖埃塔為202 年道奇隊最值得期待的爆發人選。透過數據分析發現，薩祖埃塔的快速球不僅能達到90餘英哩（約153-156公里），更具備出色的「垂直位移」（IVB），搭配較低的出手點與平坦的進場角度，讓打者極難掌握。
目前薩祖埃塔已具備穩定的先發投手雛形，擁有速球、變速球與滑球的組合，且控球精準，完全符合道奇隊偏好的「武器化」標準。FanGraphs 的分析甚至預測，如果他能持續增加體能負荷並維持高階水準，極有可能成長為大聯盟中段輪值的先發強投。
洋基的失策？竟然送道奇潛力新星
隨著薩祖埃塔的身價水漲船高，這樁2024年的交易案正重新被外界審視。洋基當年為了後援戰力送出的「樂透彩票」，如今似乎即將在道奇隊開出頭獎。
2026 年將是薩祖埃塔撕下「被遺忘的籌碼」標籤的關鍵年。如果他能持續在 2A 甚至更高階級維持宰制力，這位洋基舊將將迅速從小眾話題晉升為全聯盟無法忽視的潛力新星。
消息來源：Dodgers Way
