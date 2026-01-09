底特律老虎明星左投史庫柏（Tarik Skubal）今（9）日與老虎未能達成協議，最終仍未與球隊談妥合約，目前雙方薪資仲裁差距達到1300萬美元（約合新台幣4.1億元）寫下史上新高，根據外媒報導雙方預計會協商，若仍無法達成共識將在2月舉行薪資仲裁庭。
雙方差距過大 史庫柏、老虎將持續協商
《USA Today》資深記者南丁格爾（Bob Nightengale）在 X上表示：「史庫柏的年薪調停談判今日未能達成協議。雙方仍有可能在本月稍晚的調停聽證會前完成談判，但目前計畫仍將進入聽證程序。」
投出頂級王牌身手 史庫柏有機會締造史上投手最大約
由於史庫柏近期也被捲入潛在交易傳聞，讓任何與他相關的消息都備受關注。外界普遍認為，若史庫柏未來無論是在老虎或轉戰其他球隊完成長期續約，都有機會締造投手史上最高等級的合約之一，這也進一步放大了相關討論熱度。
現年仍在巔峰期的史庫柏，已連續兩年奪得美聯賽揚獎，與保羅・史肯斯（Paul Skenes）並列為目前大聯盟最具宰制力的投手之一。老虎方面顯然希望能長期留住這位王牌戰力。然而，若老虎評估未來難以與史庫柏完成長期續約，管理層也可能考慮在其價值仍處高點時，透過交易換取其他戰力或資產，以避免最終無償流失。
資料來源：《The Sporting News》
