我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林大埤鄉嘉興路（雲186線）跨越國道一號246.1公里處上方的橋樑，日前被民眾發現安全網被剪破一個四方形的大缺口，就怕成為有心人士高空投擲物品的平台，下方車流首當其衝危險，沒人能承擔後果。事件曝光後，國道警方才坦承破洞是用來拍違規的，強調執勤完有復原；不過，雲林縣府打臉，剪破安全網並未完成正式申請程序，立即封閉。國道一號車潮熙來攘往，駕駛行經246.1公里處，抬頭就能見到雲186線，這是一條居民返家之路，如今預防摔落的安全網遭人蓄意破壞，剪出四方形大缺口，外觀沒有鏽蝕，看來不像臨時起意，似乎有人蹲點尋覓的絕佳視角，所有狐疑全指向警方高空取締勤務有關。國道第四公路警察大隊表示，該跨越橋位置視野良好，為警方科技執法的制高點之一，過去確曾因蒐證需求，協調相關單位於防護網設置活動式缺口，方便架設取景設備，勤務結束後再復位，不致影響原有防護功能。警方指出，該處不定時規劃勤務，取締超速、慢速車占用內側車道、未繫安全帶及未保持安全距離等違規行為，以維護國道行車秩序與安全。雲林縣政府交工局養護工程科回應，經盤點後確認該處防護網開孔並未完成正式申請程序，基於公共設施安全考量，會先行將孔洞封閉。至於是否涉及破壞公物，將等完成修復作業，後續若警方確有執法需求，須依規定提出申請，再行評估設置方式。