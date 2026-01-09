我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昔日英國「足球金童」大衛貝克漢接受查爾斯三世國王親自授勳，正式獲頒騎士勳章，是他和妻子維多莉亞（右）的光榮時刻，但兩人卻被長子布魯克林鐵了心要切割。（圖／美聯社／達志影像）

▲大衛貝克漢（右）近日表達仍愛兒子布魯克林（左），但布魯克林硬是要和爸媽斷絕關係，逼他們只能透過律師來溝通。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

▲布魯克林（左一）被傳很氣憤爸媽大衛（右一）與維多莉亞，認為他們老是對外營造出他妻子妮可拉佩茲（左二）控制他、是家族撕裂的罪魁禍首印象。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

全球知名的英國貝克漢家族，撕裂風暴持續上演，而且情況越來越惡化，似乎已沒有回頭路。根據英國《每日郵報》報導，昔日「足球金童」大衛貝克漢的長子布魯克林，已經表明爸媽想要來跟他聯絡，請先透過他的律師，他對於雙親似乎讓外界將彼此失和怪罪在他的妻子妮可拉佩茲身上，認為他像是被妮可拉控制的人質，氣得火冒三丈。昔日和樂融融的貝克漢家，在布魯克林結婚、娶了美國億萬千金妮可拉之後就分崩離析，隔著大西洋兩岸交戰。布魯克林為了妮可拉不惜跟爸媽開戰，媽媽維多莉亞在他的烹飪影片下方按讚，引來一堆網友勸他跟爸媽和解，乾脆在社群帳號上把所有家人都封鎖，鐵了心跟自家人站在對立面，全心全意挺老婆，還不管爸媽後續發布多少向他示好的圖文，他都擺明打死不和好。外界好奇為何布魯克林會為了妮可拉跟爸媽槓上，歐美媒體稱妮可拉從婚禮前的婚紗選擇就已得罪布魯克林的媽媽維多莉亞，維多莉亞不滿妮可拉放話她創立的品牌來不及製作婚紗，改去義大利找精品名牌訂製，故意在婚禮上拉著布魯克林共舞，妮可拉無法在自己喜愛的音樂中和老公跳舞，氣到一度流淚衝出婚禮現場。經過這一番衝突，布魯克林一度與家人疏遠，後來大衛貝克漢要求維多莉亞和妮可拉化解彼此歧異，免得永遠失去布魯克林的心，維多莉亞才一度與妮可拉達成和平，可惜和解了短短的一陣子，布魯克林又再與妮可拉和其他的貝克漢家人鬧分裂，這一次果然如爸爸大衛所預料的，布魯克林打死不回頭，就算他們一再拋出橄欖枝，布魯克林就是不接受，還逼迫他們只能透過律師來聯繫。對於布魯克林的行為，網友其實也看不下去，畢竟他從小到大都受到爸媽的寵愛，居然娶了妻子後說翻臉就翻臉。歐美媒體稱布魯克林不滿爸媽讓外界都怪妮可拉是家變的罪魁禍首，跟他們繼續槓到底，殊不知在很多網友的眼中，「有了老婆忘了娘」，並沒有讓他變得可靠、可愛，而是越來越惹人厭。