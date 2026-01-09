我是廣告 請繼續往下閱讀

外資資金逆勢鎖定「土方去化題材股」。台股9日盤中一度跌破3萬點、外資整體賣超68.78億元，但卻轉向大舉加碼可寧衛，單日狂買4.68萬張登外資買超王，帶動股價連4紅後再攻漲停、收在39.05元，成交量放大到26.54萬張；市場解讀，買盤押寶的關鍵在於「土石方清運新制」元旦上路後，合法處理量能吃緊，推升土方處理報價與需求集中。國土署自2026年1月1日起實施土石方「全流向管理」，要求清運車輛須加裝GPS，並以電子聯單逐點申報，以追蹤土方去向。業內人士指出，新制上路後，清運與申報成本明顯墊高，加上合法處理端量能不足，「現在幾乎只剩可寧衛能處理」，下游承包商找不到其他合規去化管道相當頭痛；甚至有消息透露，為了不讓承包商虧損，部分案場給付經費已被迫提高約三成，凸顯土方去化壓力正在反映到報價端。可寧衛受惠高雄205兵工廠土地汙水與整治等高毛利工程挹注，2025年前三季稅後純益11.79億元、每股純益10.47元，年增42.06%。可寧衛2025年12月營收3.46億元，月增10.39%、年減27.80%；第4季營收10.02億元，季減5.20%、年減22.74%；全年營收47.89億元，年減7.37%。法人看好可寧衛2026年第3季桃園觀音SRF電廠預計商轉，以及新案進度將成營收支撐，包括小港焚化爐舊廠、大承再生粒料廠等可望陸續貢獻，全年營收挑戰50億元關卡。