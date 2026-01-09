古天樂近日忙著為《尋秦記》電影版跑遍港台做宣傳，在香港票房也突破5000萬港幣，片中眾星的片酬表突然在網上出現，受到熱烈關注，各方驚訝發現，身為該片老闆兼男主角的古天樂，片酬數字竟然墊底、是零元，他只有片子賺錢後才能有分紅收入。至於片酬冠軍、遙遙領先其他人的，竟是非港劇原班人馬的中國女星白百何，身價高達1500萬人民幣（約合新台幣6785萬），出乎意料之外。

▲古天樂雖是《尋秦記》電影版的老闆，卻不拿片酬，選擇只收票房分紅。（圖／摘自IMDb）
《尋秦記》電影版白百何超高貴　林峯拿兩百萬港幣傲視眾港星

電影版《尋秦記》瞄準看過港劇版本的觀眾，主要訴求的是對經典名劇充滿情懷的資深影迷，因而古天樂努力找回林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等老搭檔，不過他們片酬加起來也沒有白百何的一半高，林峯和宣萱各自拿200萬港幣與150萬港幣，其他人的身價就再次之，都與白百何有相當的差距，一個白百何的價錢就是宣萱的10倍。

根據分析，白百何曾是中國電影市場有強大票房號召的紅星，自2009年起，她主演的影片如《失戀33天》（票房3億人民幣）、《捉妖記》（票房24.36億人民幣）及《捉妖記2》（票房22.37億人民幣），都是熱賣巨片。像《尋秦記》這樣高成本的港陸合拍片，邀請她加盟無疑是為了在龐大的中國市場爭取更多觀眾捧場，白百何甚至在粵語版《尋秦記》還是由余香凝代為配音。

▲林峯是《尋秦記》眾港星的片酬冠軍，拿200萬港幣。（圖／摘自IMDb）
古天樂演《尋秦記》電影不拿片酬　全部收入靠分紅

其他原班人馬，男主角的「老婆團」宣萱和郭羨妮的片酬分別為150萬及80萬港元，滕麗名則為50萬港元。已故的廖啟智當時為友情客串，拍攝3日，古天樂為表心意贈送了6.6萬港元的紅包，他自己倒是沒拿半毛錢片酬，只有賺錢後分紅的收入，而片子在港熱賣，中國上映8天，票房為1.97億人民幣，還有很大的成長空間。

▲宣萱回歸《尋秦記》電影版，拿到150萬港幣的片酬。（圖／摘自IMDb）
《尋秦記》主要演員片酬一覽：


演員       片酬
白百何   1500萬人民幣
林峯       200萬港元
宣萱       150萬港元
苗僑偉    100萬港元
郭羨妮    80萬港元
吳樾        50萬人民幣
滕麗名    50萬港元
張繼聰    50萬港元
陳國邦    15萬港元
朱鑑然    15萬港元
洪天明    10萬港元
古天樂    0港元 (票房分紅)



