我是廣告 請繼續往下閱讀

台中七期豪宅前年發生虐殺案！劉姓男子與28歲許姓男助理有財務糾紛，竟與同夥以榔頭猛敲生殖器、老虎鉗拔牙、電擊棒等「十大酷刑」活活虐死他，台中地院國民法庭9日上午持續審理，檢察官殷節提示影像時一度哽咽，畫面可見許男瘋喊「救命」，但眾人並未停手，直言「死者彷彿待宰牲畜蕩然無存」，對劉求處無期徒刑，另2名共犯求處12年6月至14年3月。案發源於113年10月18日凌晨，死者許男是劉男助理，因金錢糾紛，劉男在七期租屋處找來37歲劉姓友人、19歲石姓助理及1名未成年林姓助理，共同對許男施暴；檢方偵結，依施以凌虐而私行拘禁致死等罪，起訴劉男等3人，林姓少年部分由少年法庭調查。國民法庭今上午進行量刑辯論，檢察官殷節提示，影片中可以看到被告3人拘禁許男，拍下許眾人以榔頭狠敲膝蓋，痛到聲聲大喊「救命！」但劉等仍不停手，並以「10大酷刑」凌虐許，殷再指出，被告3人雖強調案發前連續吸毒3天已精神狀態恍惚，但影片中可見3人對許施暴時，行動流暢沒有恍惚的感覺，甚至以虐為樂。殷節主張，劉等犯後向民間救護人員自稱是「警方人員」，又謊稱許自殘，與同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，手段惡劣至極，劉直至1月7日突然說要「抄佛經」，無非是算計減刑的廉價手段，對劉求處無期徒刑，其餘2人求12年6月至14年3月。