我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園台啤永豐雲豹今（9）日在中壢國民運動中心迎來新主場首戰，雖然最終以110：87大勝新北國王，但賽後焦點全在「場館規格」爭議。國王總教練「小胖」洪志善賽後火力全開，直指中壢館方的設施與動線完全不符合職業水準，甚至爆料連雲豹洋將都對場地設施爆粗口抱怨。國王隊今日吞敗後，教頭洪志善並未拿輸球當藉口，而是語重心長地反映場館硬體缺失。他透露，賽前與雲豹洋將互動時，對方竟直接用「Bullsh*t」來形容比賽環境，認為堂堂職業賽事不該辦在運動中心。洪志善指出，最荒謬的莫過於中場休息的動線，「休息室在二樓，比賽場在三樓，球員中場只有15分鐘，卻要上下樓奔波，甚至還得跟一般觀眾共用廁所排隊。」他強調，這種狀況嚴重影響球員的生理調整與戰術佈署，是職業聯盟必須正視的嚴肅問題。除了設施簡陋，洪志善也點出「賽前練球」的爭議。他表示國王前一日完全無法進入比賽場館適應，僅能待在自家主場練習，導致球員對中壢館內強烈的「壓迫感」適應不良。他認為，確保客隊有時間適應比賽場地是聯盟的基本規範，「我們是第一支遇到的隊伍，相信之後每支球隊都會遇到同樣的麻煩。」面對國王的公開質疑，雲豹球團也迅速做出回應，澄清並非刻意刁難。球團表示比賽前一日「兩隊其實都沒有進入比賽場館練球」。雲豹強調，當時確實有提供國王隊練習場地，只是地點是位於中壢的「第三方場館」，國王隊最終選擇不前來中壢，而是留在自家訓練。