本期雖然未開出頭獎，但有3名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於新北市的「元強貴彩券行」、苗栗縣的「錢都彩券行」、屏東縣的「金興旺彩券行」。

只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定需中得6個號碼，這3名「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走1億大獎，平分後每人只帶走57萬7492元

▲位於新北市三重區三民街96號1樓的元強貴彩券行，於今日晚間開出一注大樂透貳獎。（圖／Google地圖）

1/9大樂透貳獎開出地點：

▲苗栗縣苑裡鎮山腳里10鄰256號1樓的錢都彩券行，幸運開出一注貳獎。（圖／Google評價）

🟡1/9大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000003期）

