大樂透第115000003期於今（9）日晚間開獎，稍早台彩公布結果表示，本期頭獎未開出，下期大樂透頭獎上看1.1億元，將於1月13日開出。本期大樂透雖然沒開出頭獎，卻開出3注貳獎，「悲情幸運兒」分別出現在新北市、苗栗縣和屏東縣，每人平分後只能拿到57萬，只差1號就能晉升億萬富翁，最終只能拿到57萬，真的相當可惜。

今（9）日晚間大樂透頭獎上看1億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為「01、07、13、14、34、45」，特別號則是「08」。稍早台彩公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有3名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於新北市的「元強貴彩券行」、苗栗縣的「錢都彩券行」、屏東縣的「金興旺彩券行」。

根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定需中得6個號碼，這3名「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走1億大獎，平分後每人只帶走57萬7492元，真的十分可惜。

▲位於新北市三重區三民街96號1樓的元強貴彩券行，於今日晚間開出一注大樂透貳獎。（圖／Google地圖）
1/9大樂透貳獎開出地點：

📍新北市三重區三民街96號1樓－元強貴彩券行

📍苗栗縣苑裡鎮山腳里10鄰256號1樓－錢都彩券行

📍屏東縣東港鎮新勝里中山路66號1樓－金興旺彩券行

▲苗栗縣苑裡鎮山腳里10鄰256號1樓的錢都彩券行，幸運開出一注貳獎。（圖／Google評價）
🟡1/9大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000003期）

大樂透：01、07、13、14、34、45，特別號08。
49樂合彩：01、07、13、14、34、45。

今彩539：01、12、14、22、34。
39樂合彩：01、12、14、22、34。

3星彩：668。
4星彩：4393。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

