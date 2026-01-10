Google官方近日宣佈Gmail進入Gemini 時代，透過最新的 Gemini 3 模型技術，為這款擁有 30 億用戶的產品注入強大的AI動能，一口氣加入AI 總覽、寫作輔助、AI 收件夾等三大核心功能，用意在幫助用戶解決收件匣資訊爆炸的痛點。Google表示，這些由 Gemini 3 驅動的新功能會率先在美國針對英語用戶推出，未來幾個月將陸續支援更多語言並推廣至其他地區。
向信箱提問就能找答案
過去要在信箱大海撈針找資料往往令人頭痛，新推出的AI 總覽能解決這個問題。用戶不再需要輸入關鍵字慢慢翻找，而是可以直接用自然語言提問，例如：「去年浴室裝修報價的水電工是誰？」Gemini就能直接從郵件中總結出答案。此外，當面對多達數十封回覆的郵件串時，AI也能自動將整個對話綜合成簡潔的重點摘要。郵件對話摘要功能對所有用戶免費開放；但提問的高階功能目前限 Google AI Pro與Ultra訂閱戶使用。
幫寫作、建議回覆和校對
為了提升撰寫效率，Gmail 全面開放Help Me Write幫我寫功能，同時更新Suggested Replies建議回覆，系統會根據對話語境，一鍵生成符合語氣的回覆內容。例如親戚詢問聚會要帶蛋糕還是派，AI能幫你擬定好初步回覆，讓你確認後直接寄出。Proofread 針對商務或正式信件需求，新的Proofread校對功能提供進階的語法、語氣與風格檢查，確保信件寄出前完美無誤，但僅限Google AI Pro與Ultra訂閱戶使用。
AI收件匣
新的「AI收件匣」能過濾掉不重要的訊息，並根據你常聯絡的對象或信件內容，如帳單到期、牙醫預約，自動標示出最優先處理的「VIP」事項。目前僅開放給受信任的測試者，預計未來幾個月內擴大推出。
資料來源：Google官方
