今（10）日是NBA美國職籃（National Basketball Association）90年代最具代表性的得分好手之一、「大狗」羅賓森（Glenn Robinson）的53歲生日。身為1994年的選秀狀元，羅賓森以精準的中距離投籃與強悍的禁區破壞力聞名，雖然已經退休超過20年，但他對密爾瓦基公鹿隊以及聯盟歷史的影響力，至今仍被老球迷津津樂道。羅賓森出生於印第安納州加里市的一個單親家庭。雖然高中時期才開始接受正規訓練，但他驚人的運動天賦迅速讓全美看見他。進入普渡大學後，他展現了史詩級的統治力，大三球季場均繳出30.3分、11.2籃板，幾乎橫掃了當年所有個人大獎，包括約翰·伍登獎（John R. Wooden Award）與奈史密斯獎。普度大學校工為他取的綽號「大狗（Big Dog）」，也從此伴隨他一生。1994年NBA選秀會上，羅賓森力壓格蘭特·希爾（Grant Hill）與傑森·基德（Jason Kidd）成為狀元。他最終與密爾瓦基公鹿簽下了一紙的當時史上最高額新秀合約。這一舉動甚至促使NBA隨後推出了「新秀薪資上限（Rookie Wage Scale）」制度，堪稱改變聯盟制度的傳奇。羅賓森職業生涯最巔峰的時期皆在公鹿隊度過。他與雷·艾倫（Ray Allen）、薩姆·卡塞爾（Sam Cassell）組成的「三巨頭」，曾於2001年帶領公鹿一路殺進東區決賽，與艾佛森（Allen Iverson）領軍的76人隊血戰7場才惜敗。羅賓森在公鹿隊8個球季中，有7季場均得分超過20分，生涯總得分曾長期位居隊史第二，直到近年才被「字母哥」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）超越。職業生涯末期，羅賓森受困於膝蓋傷勢，輾轉效力過老鷹與76人。2005年，他以老將身分加盟聖安東尼奧馬刺，雖然當時已是角色球員，但他穩定的外線貢獻幫助馬刺在該年奪下總冠軍。這枚冠軍戒指為他11年的職業生涯畫下了最完美的句點，隨後他便因傷正式退休。值得一提的是，羅賓森的兒子羅賓森三世（Glenn Robinson III）隨後也成功進入NBA，並曾奪下2017年全明星賽灌籃大賽冠軍，如今則是效力於韓國籃球聯賽首爾三星雷霆。「大狗」家族的運動基因在籃球場中持續閃耀。