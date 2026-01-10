我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《2026WE ARE我們的除夕夜》今日錄影，下月16日正式播出。（圖／翻攝自中華文化協會臉書）

▲《2026WE ARE我們的除夕夜》今錄影通知。（圖／翻攝自中華文化總會臉書）

▲《2026WE ARE我們的除夕夜》卡司陣容雲集。（圖／翻攝自中華文化總會）

由中華文化協會、三立電視籌辦的《2026WE ARE我們的除夕夜》今（10）日錄影，下月16日正式播出，陪伴觀眾度過除夕夜晚。今年安排10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，演出量身打造，9歲到99歲的觀眾都能產生共鳴，適合全家大小一起收看，《NOWNEWS今日新聞》整理出《2026WE ARE我們的除夕夜》錄影地點、入場時間、卡司陣容、注意事項完整資訊一次看，讓讀者快速掌握！《WE ARE我們的除夕夜》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，中華文化總會強調，每一段演出皆為量身打造，讓不同世代、不同背景觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的聲音，讓表演不只是被放在同一個舞台的拼盤式呈現，而是真正為「這一夜」而存在。節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍。緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦的是方季惟、陳明眞，喚起跨世代的青春記憶。而去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，每年備受期待的國際共演，則由徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗精彩演出。