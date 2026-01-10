由中華文化協會、三立電視籌辦的《2026WE ARE我們的除夕夜》今（10）日錄影，下月16日正式播出，陪伴觀眾度過除夕夜晚。今年安排10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，演出量身打造，9歲到99歲的觀眾都能產生共鳴，適合全家大小一起收看，《NOWNEWS今日新聞》整理出《2026WE ARE我們的除夕夜》錄影地點、入場時間、卡司陣容、注意事項完整資訊一次看，讓讀者快速掌握！
錄影時間－
2026／1／10（六）18：00－22：10（結束時間依現場情況為主）
錄影地點－
台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
入場時間－
16：00開始憑票券入場／17：00開放入座觀眾席（如17：45未入座將取消原票券上的座位，依工作人員引導座位。）
播出時間－
2026／2／16（一）20：00－24：00
電視收看平台－
三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、TaiwanPlus
網路收看平台－
文化總會YouTube、Hami Video、LINE TODAY、TaiwanPlus
🌟主持人－
吳姍儒
🌟表演卡司－
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、李千娜、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱
《WE ARE我們的除夕夜》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，中華文化總會強調，每一段演出皆為量身打造，讓不同世代、不同背景觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的聲音，讓表演不只是被放在同一個舞台的拼盤式呈現，而是真正為「這一夜」而存在。
節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍。
緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦的是方季惟、陳明眞，喚起跨世代的青春記憶。而去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，每年備受期待的國際共演，則由徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗精彩演出。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026／1／10（六）18：00－22：10（結束時間依現場情況為主）
錄影地點－
台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
入場時間－
16：00開始憑票券入場／17：00開放入座觀眾席（如17：45未入座將取消原票券上的座位，依工作人員引導座位。）
2026／2／16（一）20：00－24：00
電視收看平台－
三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、TaiwanPlus
網路收看平台－
文化總會YouTube、Hami Video、LINE TODAY、TaiwanPlus
吳姍儒
🌟表演卡司－
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、李千娜、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱
《WE ARE我們的除夕夜》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，中華文化總會強調，每一段演出皆為量身打造，讓不同世代、不同背景觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的聲音，讓表演不只是被放在同一個舞台的拼盤式呈現，而是真正為「這一夜」而存在。
節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍。
緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦的是方季惟、陳明眞，喚起跨世代的青春記憶。而去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，每年備受期待的國際共演，則由徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗精彩演出。