45歲金曲歌后孫淑媚入行31年，交出〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等台語金曲，跨足戲劇圈的成績同樣亮眼，近來在國片《陽光女子合唱團》詮釋剽悍的女受刑人，喜感爆棚。孫淑媚凍齡功力一流，不僅公認撞臉南韓天團BLACKPINK成員Jennie，日前她分享素顏慶生的照片，乍看之下還以為是20歲出頭的女大學生，網友笑言：「恭喜成年！」吸引1.7萬人按讚。
外出慶生完全沒上妝 網友恭喜孫淑媚18歲成年
孫淑媚8日提前一天跟親友到餐廳慶祝生日，事後在粉專上傳一張現場照，可見她臉上疑似沒有任何脂粉，戴細框眼鏡，穿黑色內搭及條紋襯衫，與桌前的小蛋糕合影，即便年屆不惑，孫淑媚膚況卻光滑如一顆水煮蛋，看不到一絲細紋或痘疤，雖然免不了濾鏡或燈光修容，但不可否認其保養得宜。
貼文曝光後，好友安心亞、張書豪、吳婉君、蔡詩萍、秀蘭瑪雅、李運慶、丁寧、鄭仲茵等人都獻上祝福，許多網友也留言：「恭喜成年，18歲」、「最美才女」、「漂亮姐姐！」
橄欖油卸妝減少肌膚負擔 睡前仰臥起坐和抬腿
孫淑媚的保養祕訣強調自然、不過度與持之以恆，她曾經分享，每天睡前固定進行仰臥起坐與抬腿運動，多喝水促進代謝，卸妝時偏好使用橄欖油減少肌膚負擔，平時也透過跑步、爬山等有氧運動維持體力與線條。孫淑媚認為，保持心態年輕、正向情緒與規律生活同樣重要。
在飲食方面，孫淑媚不走極端節食路線，也不特別忌口，而是長年實踐「168間歇性斷食」，將每日三餐集中在8小時內完成，其餘時間讓腸胃充分休息。孫淑媚的飲食原則以「簡單、清爽又營養」為核心，即便飲食清淡，仍重視蛋白質與蔬果攝取，避免重口味與過度加工食品，強調每一餐都要吃得有飽足感、不造成身體負擔，才能長久維持健康與好氣色。
資料來源：孫淑媚臉書
