金曲歌王王力宏近期正在舉行《最好的地方》世界巡迴演唱會，日前在成都時，王力宏還找來機器人伴舞，畫面相當酷炫，沒想到最新一站到了浙江，卻發生驚險意外，王力宏一個趴地動作，竟導致項鍊卡進舞台縫隙，讓他整個人趴在地上許久，無法起身。直到他解開項鍊後才趕緊站起來，安慰粉絲：「只是小意外！」
王力宏項鍊卡住地縫 趴舞台站不起來
王力宏的巡演噱頭頗多，但意外也不少。日前他在浙江開唱時，表演到一半卻突然趴在地上起不來，粉絲一開始還以為這是他設計的舞台動作，但見王力宏遲遲不起身，這才發現是因為他的項鍊卡在舞台縫隙，導致他整個人只能跟地面貼合。為了脫困，王力宏向上用力一扯，這才順利爬了起來，項鍊則斷在舞台上。
影片曝光後粉絲看了也紛紛留言，替他擔心：「幸好不是升降舞台，不然可怎麼辦」、「趴在舞台上的樣子，又好笑又心疼」、「地板看見王力宏太帥了，也想抓住他」、「人沒事就行，注意安全啊」。而王力宏當時起身後，也立刻安慰粉絲，要大家不用擔心，只是發生了一點小意外，接著繼續將演唱會進行完畢。
王力宏演唱會意外頗多 去年曾踩空升降台
其實除了項鍊卡住外，王力宏去年5月在杭州開唱時，也不小心踩空舞台，一腳踏入正在下降的升降台中，驚險一幕讓歌迷倒抽一口氣。幸虧當時升降台只下降到一半，王力宏雖然踉蹌，但沒整個人跌倒，成功穩住身體後，順利隨著升降台慢慢下降。不過當時他表演到一半，似乎有點慌張，看起來原本沒有下台的打算，應該是場控失誤，才導致他被「被迫下台」。
影片請看：微博
其實除了項鍊卡住外，王力宏去年5月在杭州開唱時，也不小心踩空舞台，一腳踏入正在下降的升降台中，驚險一幕讓歌迷倒抽一口氣。幸虧當時升降台只下降到一半，王力宏雖然踉蹌，但沒整個人跌倒，成功穩住身體後，順利隨著升降台慢慢下降。不過當時他表演到一半，似乎有點慌張，看起來原本沒有下台的打算，應該是場控失誤，才導致他被「被迫下台」。