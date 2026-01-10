前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今（10日）晨全台多地出現低溫，範圍相當廣，新竹關西平地最低僅3.9度。由於冷高壓直接影響，今日平地反而比山區更冷，以台灣大學與陽明山文化大學測站對比，台大只剩9.1度，位於山上文化大學竟是10.3度更暖，讓鄭明典驚呼：「這次明顯顛倒過來了！」中央氣象署也針對北北基等19縣市發布低溫特報，提醒桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣恐出現6度以下氣溫。
台大9.1度比文化大學更冷！鄭明典PO對比圖：顛倒過來了
鄭明典今日一早在臉書發文，表示輻射冷卻造成全台低溫，但這一波比較特別，在冷高壓的影響下，過往常見山區比平地更冷，但今晨台大卻僅剩9.1度，比位於山上的文化大學10.3度還冷，很明顯顛倒過來了，也讓他直呼：「北台灣有點『凍』！」
根據觀測資料，今晨平地最低溫出現在新竹關西，僅有3.9度，為全台灣最低。鄭明典分享平地低溫分布指出，低溫並非零星測站，而是相當大範圍出現，前20名低溫測站全數低於6.9度，「對台灣來說，7度以下是很低的低溫了！這樣的低溫，說寒流影響也沒什麼勉強～」
⚠️低溫特報
📍影響時間：10日晨至10日上午
🟠橙色燈號（非常寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣。
資料來源：前中央氣象局長鄭明典臉書、中央氣象署
