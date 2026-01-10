我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜推出馬年春聯「馬上幸福」，首波發送地點是台中鎮瀾宮，還與副院長江啟臣一起發放，正值國民黨台中市長初選關鍵時刻，韓國瑜力挺江啟臣的態度不言可喻。他說，上一任四年的立法院長任內僅接待四千多位外賓，而他與江啟臣搭檔不到兩年，已接待七千多位外賓。每一次江啟臣代表中華民國、代表立法院、代表台灣人民接待外賓，表現都非常出色，是台中人的驕傲。他也表示，能夠與江啟臣一同擔任立法院正副院長，感到十分榮幸。韓國瑜說，今年春聯特別選用四個字，代表大多數台灣人民的心聲，希望能夠「馬上幸福」。他進一步解釋，「幸」是經過困難後得到的美好結果，「福」則是透過祭祀、敬天、拜神而得到的美好結果，因此在大甲鎮瀾宮門口發送「馬上幸福」的春聯，格外具有意義。韓國瑜表示，希望這張春聯所傳遞的心聲，能讓全台灣人民擺脫鬱悶的心情，走出各種陰雨與陰霾，迎向更光明、更快樂的2026年。他也特別感謝立法院副院長江啟臣，指出江啟臣是台中的子弟，因此特別邀請他一同前來台中，作為發送春聯的第一站。除了江啟臣外，韓國瑜也提到多位台中選出的立法委員，表示包括廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、楊瓊瓔等人，都是非常認真、踏實且優秀的立委，顯示台中市民相當有眼光，為立法院選出許多優秀人才。他也向台中鄉親報告，立法院內有最棒的立法委員，並請大家持續給予鞭策。