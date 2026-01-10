香港四大天王是否有機會再度合體，一直是歌迷多年來的期待。去年3月香港啟德體育館要開幕前，就有議員提議邀請四大天王劉德華、張學友、黎明、郭富城擔任開幕式的表演嘉賓；劉德華當時表示自己當然願意，而這也不是劉德華第一次表態想跟其他幾人合體。2019年受訪時他就提過此事，但當時劉德華直言：「張學友好像不願意」，意外引發討論。
香港四大天王願意合體嗎？劉德華直呼：我很想
香港啟德體育館去年正式開幕前，曾有議員提議找四大天王當表演嘉賓，劉德華當時被問及此事，笑說自己當然願意和其他幾人合體，「我想呀，真的想， 我們畢竟是屬於同一個年代的表演者，如果4個能一起在那裡表演，絕對是一場盛事。」
不過此事最終沒有下文，開幕典禮當天，僅劉德華一人現身擔任壓軸嘉賓，其餘表演陣容還包含港星甄子丹、朱玲玲、容祖兒、葉蒨文，以及中國歌手李宇春、張杰等。
劉德華超想合體4大天王 遺憾爆料：張學友不願意
關於四大天王合體一事，劉德華2019年接受主持人魯豫採訪時，也正面回應過，表示自己其實一直有一個夢想，就是想跟其他3人一起做一檔歌唱節目，「我們4個去做導師，推廣一下廣東歌」。劉德華說只要其他3個人願意，他絕對義不容辭，魯豫聽後笑說：「我覺得郭富城可能會願意」，結果劉德華卻回答：「張學友好像不願意」。
劉德華的答案讓魯豫愣了一下，接著開玩笑說：「如果你們3個都願意，他不好意思不願意囉」，魯豫也表示如果這個歌唱節目真的做成了，一定會相當火爆。劉德華也立刻看著鏡頭大喊：「我願意」，似乎在藉此號召其他3人。
張學友反對理由曝光！其實只是不想當歌唱節目導師
其實劉德華會說張學友不願意，也是有原因的。張學友曾在受訪時坦承，自己不敢當歌唱節目的導師，主要源於他容易心軟，不好意思淘汰別人，「每一個敢上台唱歌的人，我覺得他已經很厲害了，站在這麼多人面前，又不是專業歌手對不對，我好不忍心說這個不要做了，這個不行、那個不行這樣。」
張學友也曾以此為理由，婉拒中國製作單位開出的9位數天價酬勞，因此張學友所謂的「不願意」，應該是指不願意當導師，而非不願意和四大天王的其他人合體。至於4人上一次同台，已經是2007年的事了，當時政府舉辦「慶祝香港回歸10周年文藝晚會」，劉德華、張學友、黎明、郭富城壓軸演出，合唱主題曲〈始終有你〉的場面粉絲還歷歷在目。
影片來源：TVB (official)YouTube
