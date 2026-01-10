我是廣告 請繼續往下閱讀

115年總預算至今尚未審查，國民黨團傳出有意讓部份新興性計畫（包含TPASS、治水、婚育等預算）先行付委審查，對此，總統賴清德今（10）日受訪表示，若國民黨能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，因為國家總預算是環環相扣。賴清德上午在民進黨立委蘇巧慧等人陪同下出席「2026 AI人才年會」，會前被媒體問到，總預算卡關，傳出在野黨針對民生預算先付委，以及國防特別條例第六次被封殺之後，AIT處長谷立言昨天公布找立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安見面等議題的看法。對此，賴清德回應，若國民黨能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，因為國家總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就無法兼顧國計民生。賴清德續指，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活，仍然希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。針對國防預算，賴清德提到，他要謝謝谷立言處長，最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的，他非常期待，谷立言的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。賴清德呼籲，國防預算或是國防特別預算都該儘速交付審查、讓其通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。