天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（10）日清晨出現了大範圍明顯的輻射冷卻低溫，最低溫在新竹關西只有3.9度，上半天溫度回升，北部、東北部高溫可到17度至19度，不過下午又有下一波大陸冷氣團抵達，將會延續前幾天的低溫狀況，今晚到明日清晨，局部空曠地區下探7度，到了周一白天才會逐漸回暖，不過輻射冷卻影響夜晚又下探7度，也就是說近幾日都要留意氣溫溜滑梯。
今晨急凍3.9度！入夜新一波冷空氣抵達
吳聖宇提到，今（10）日清晨因為風力比昨天清晨更小，因此輻射冷卻低溫發揮得又更徹底一些，台灣本島平地最低溫出現在新竹關西只有3.9度，苗栗造橋5.2度，新竹寶山5.5度，桃園大溪5.8度，新北石碇6.3度，台北北投跟基隆七堵都是7.0度，中部的南投名間跟台中外埔都是9.0度，彰化北斗9.4度等，甚至東部的花蓮鯉魚潭也降到8.7度低溫，低溫發生的範圍比昨天又稍微更廣，溫度也更低一些。指標性的台北站今天清晨最低溫則是10.1度。
今天（10日）白天北部、東北部高溫17-19度，中部及花東地區高溫20-22度，南部高溫21-23度，下午的東北季風再增強將帶來下一波大陸冷氣團，也就是又會有一股冷空氣要補充南下。今晚到明天（11日）清晨中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右，明天清晨輻射冷卻是否明顯可能要看雲量而定，雲量較少的地方仍然有機會出現輻射冷卻低溫，還是要特別小心。
周日白天比今天冷！清晨仍有輻射冷卻影響
明天（11日）白天北部、東北部白天高溫16-18度，雖然陽光會逐漸出來，但是預報高溫比今天還要低一點，受冷氣團的影響情況蠻明顯的，花東地區高溫預報也只有18-20度，中南部高溫預報則是21-23度，白天在中南部應該會逐漸有陽光出來，因此高溫比較能往上升。
夜晚到下週一(12日)清晨低溫的情況差不多，中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右，雲層減少之後輻射冷卻作用可能會變得比較明顯，要特別注意局部極低溫發生的可能性。
下週一冷空氣減弱！白天高溫有感回升
下週一（12日）帶來冷空氣的大陸高壓中心出海並且減弱，白天各地高溫較有回升，北部、東半部高溫預報可能來到19-21度，中南部高溫則是可以來到22-25度左右，不過夜晚到週二（13日）清晨溫度仍較低，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區有機會降到10-13度之間，輻射冷卻較明顯的地方還是有可能降到10度以下，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區仍可能降到12-14度或以下。
再來下週二（13日）可能又有一小股冷空氣南下，中高層有短波槽偏北掠過，底層東北季風又稍增強，迎風面地區降雨機會略增，各地溫度也略降，但是要注意的還是夜晚清晨的低溫情況。下週三（14日）一直到週五（16日）這段期間冷空氣偏弱，底層也以偏東風為主，溫度回升幅度較大，日夜溫差依然較明顯，天氣則是維持穩定，大致為多雲到晴，還是沒有明顯的降雨機會。
要等到下週末（17-18日）可能才會再有相對較明顯的冷空氣要南下，不過後面看起來溫度的降幅跟1月前半這段期間相比沒有那麼大，有機會再出現大陸冷氣團，但是會不會來到強烈冷氣團或以上還要再觀察。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇提到，今（10）日清晨因為風力比昨天清晨更小，因此輻射冷卻低溫發揮得又更徹底一些，台灣本島平地最低溫出現在新竹關西只有3.9度，苗栗造橋5.2度，新竹寶山5.5度，桃園大溪5.8度，新北石碇6.3度，台北北投跟基隆七堵都是7.0度，中部的南投名間跟台中外埔都是9.0度，彰化北斗9.4度等，甚至東部的花蓮鯉魚潭也降到8.7度低溫，低溫發生的範圍比昨天又稍微更廣，溫度也更低一些。指標性的台北站今天清晨最低溫則是10.1度。
今天（10日）白天北部、東北部高溫17-19度，中部及花東地區高溫20-22度，南部高溫21-23度，下午的東北季風再增強將帶來下一波大陸冷氣團，也就是又會有一股冷空氣要補充南下。今晚到明天（11日）清晨中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右，明天清晨輻射冷卻是否明顯可能要看雲量而定，雲量較少的地方仍然有機會出現輻射冷卻低溫，還是要特別小心。
明天（11日）白天北部、東北部白天高溫16-18度，雖然陽光會逐漸出來，但是預報高溫比今天還要低一點，受冷氣團的影響情況蠻明顯的，花東地區高溫預報也只有18-20度，中南部高溫預報則是21-23度，白天在中南部應該會逐漸有陽光出來，因此高溫比較能往上升。
夜晚到下週一(12日)清晨低溫的情況差不多，中北部、東北部都市地區低溫約10-13度，空曠地區有機會降到7-9度，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區有機會降到10-12度左右，雲層減少之後輻射冷卻作用可能會變得比較明顯，要特別注意局部極低溫發生的可能性。
下週一（12日）帶來冷空氣的大陸高壓中心出海並且減弱，白天各地高溫較有回升，北部、東半部高溫預報可能來到19-21度，中南部高溫則是可以來到22-25度左右，不過夜晚到週二（13日）清晨溫度仍較低，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區有機會降到10-13度之間，輻射冷卻較明顯的地方還是有可能降到10度以下，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區仍可能降到12-14度或以下。
再來下週二（13日）可能又有一小股冷空氣南下，中高層有短波槽偏北掠過，底層東北季風又稍增強，迎風面地區降雨機會略增，各地溫度也略降，但是要注意的還是夜晚清晨的低溫情況。下週三（14日）一直到週五（16日）這段期間冷空氣偏弱，底層也以偏東風為主，溫度回升幅度較大，日夜溫差依然較明顯，天氣則是維持穩定，大致為多雲到晴，還是沒有明顯的降雨機會。
要等到下週末（17-18日）可能才會再有相對較明顯的冷空氣要南下，不過後面看起來溫度的降幅跟1月前半這段期間相比沒有那麼大，有機會再出現大陸冷氣團，但是會不會來到強烈冷氣團或以上還要再觀察。