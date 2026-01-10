我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨女力吳怡萱（右）、黃瀞瑩先後誕生寶寶。（圖／記者呂炯昌攝）

台北市議員黃瀞瑩今（10日）在臉書宣布喜訊，曬出一家三口幸福合照，並表示「寶貝，歡迎你來到地球」，畫面曝光後，不只網友都紛紛湧入送上祝福，民眾黨前主席柯文哲留言表示，「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了」。2024年，黃瀞瑩與交往多年的記者男友劉家耀結婚，去年8月在臉書曬出超音波照，宣布懷孕4個月好消息，今日一早黃瀞瑩在臉書發文報喜，順利生下寶寶，並表示，「寶貝，歡迎你來到地球 世界未必完美，但有你在的世界，一定美麗無比」、「接下來，這份溫暖，由我接手。」柯文哲留言，「恭喜！歡迎學姐的寶寶來到這個世界！新手爸媽辛苦了，祝福寶寶平安健康成長，你們未來的每一天都充滿甜蜜與喜悅。」民眾黨主席黃國昌留言「恭喜學姊迎來可愛的寶寶！祝福新手爸媽，育兒快樂，全家幸福滿滿！」去年產子的民眾黨前發言人吳怡萱也留言「恭喜學姊！一起加入睡不飽行列！」