旅美投手鄧愷威確定缺席2026年世界棒球經典賽(WBC)。效力於舊金山巨人的他，昨(9)日透過經紀公司發表正式聲明，為了專注於大聯盟生涯的發展與球隊春訓競爭，決定忍痛婉拒中華隊徵召。這項消息立刻在台灣棒球圈引發討論，與中華隊同組的宿敵韓國更是高度關注，當地媒體直言鄧愷威的缺陣，對韓國隊來說絕對是「大利多」。鄧愷威在聲明中坦言，這是一個非常艱難的抉擇。經過與家人及母隊舊金山巨人的多次商討與審慎評估後，考量到自己正處於職業生涯的關鍵轉折點，必須將重心完全放在球隊的春訓調整與開季名單競爭上，因此無法披上國家隊戰袍。他表示理解外界與球迷的深切期待，但為了能在最高殿堂站穩腳步，現階段必須做出取捨。對於鄧愷威的辭退，韓國媒體《MK Sports》隨即撰文進行戰力分析。報導指出，中華隊在WBC小組賽中是韓國認定「必須擊敗」的對手之一。如今少了鄧愷威這位陣中極少數具有大聯盟資歷的強投，對韓國隊而言無疑減輕了不小壓力，是一項重大的利多消息。該韓媒進一步分析鄧愷威的處境，指出他自2024年登上大聯盟以來，兩個賽季合計僅出賽12場，防禦率是偏高的7.30，且在球隊中的定位尚未穩固。報導認為，鄧愷威目前正處於「大聯盟生存保衛戰」的關鍵時刻，選擇留在春訓向教練團證明自己，而非冒險參加高強度的國際賽，是完全可以理解的決定。《MK Sports》也點出了中華隊面臨的嚴峻現實。由於鄧愷威確定不參賽，加上其他旅美球員多數處於小聯盟體系或有傷在身，本屆WBC中華隊恐怕將面臨「全隊無現役大聯盟球員」坐鎮的窘境，這與擁有大谷翔平的日本隊，或是徵召順利的韓國隊相比，整體投手戰力的深度將成為一大考驗。